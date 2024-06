AFP Primoz Roglic hield maar net de gele leiderstrui

NOS Wielrennen • vandaag, 15:14 Jorgenson geeft alles maar komt net tekort in slotrit: Roglic wint Dauphiné

Primoz Roglic heeft het Critérium du Dauphiné gewonnen. Na een onverwachts spannende slotrit hield hij slechts acht seconden voorsprong over op zijn naaste concurrent Matteo Jorgenson van Visma-Lease a Bike. De slotrit ging naar Carlos Rodriguez.

Voor Roglic is het de eerste klassementszege sinds zijn transfer naar Bora-Hansgrohe. Eerder dit jaar werd hij tiende in Parijs-Nice - die wedstrijd werd gewonnen door zijn Dauphiné-concurrent Jorgenson - en viel hij uit in de Ronde van Baskenland.

Kopgroep met Lemmen

De achtste etappe van de Dauphiné bracht de renners van Thônes naar Plateau des Glières. Opnieuw een lastige bergetappe, met aankomst bergop. Een grote kopgroep van elf man kleurde de etappe, met daarbij onder anderen Marc Soler, David Gaudu en de Nederlander Bart Lemmen.

Lidl-Trek, de ploeg van Giulio Ciccone, was de hele achtste etappe strijdvaardig. De Italiaan reed een sterke week en hoopte ongetwijfeld op de ritzege. Zelfs Mads Pedersen zette zich volle bak in voor Ciccone; de sprinter dunde de groep goed uit en reed naar de laatste overblijvers van de kopgroep.

Getty Carlos Rodriguez gaat als eerste over de finish, Matteo Jorgenson buigt het hoofd

De eerste aanval op de slotklim kwam dan ook van Ciccone. Hij pakte snel een gat en bouwde een voorsprong op van twintig seconden op de groep van Roglic.

Ineos actief, Roglic breekt

Voor de andere klassementsrenners was het vervolgens zaak om opnieuw in gang te schieten. Laurens De Plus, de Belg van Ineos, versnelde flink. Remco Evenepoel zat direct in zijn wiel, maar moest toch opnieuw lossen. Het beeld van de vorige bergetappes werd zo herhaald. Voor Roglic leek er dan ook geen vuiltje aan de lucht.

Maar dat veranderde toen De Plus het gat met Ciccone had gedicht. Roglic was zijn meesterknecht Vlasov al kwijtgeraakt en had zelf vervolgens geen antwoord op een nieuwe versnelling van Carlos Rodriguez, de ploeggenoot van De Plus. Rodriguez reed weg, samen met Matteo Jorgenson en Derek Gee. Roglic en Ciccone moesten achtervolgen.

Jorgenson vecht voor eindwinst

Jorgenson onderhield een hoog tempo, waardoor ook Gee moest lossen. Rodriguez en Jorgenson gingen sprinten voor de overwinning, terwijl Jorgenson ook nog zicht had op de eindoverwinning. Hij moest 1.02 minuten goedmaken op de Sloveen en de voorsprong van het duo liep snel op.

In een sprint der stervende zwanen kwam Rodriguez als eerste over de streep. Jorgenson werd tweede en pakte zes bonificatieseconden, waarna het wachten was op Roglic.

De gele trui doemde op in de verte terwijl de secondes wegtikten. Eenmaal over de streep bleek dat Roglic 48 seconden moest toegeven op Jorgenson. De gele trui bleef dus in handen van de Sloveen, waardoor hij zijn laatste voorbereidingskoers op de Tour de France met winst afsloot.