Reuters Een ballon gevuld met poep en afval, die eerder deze maand vanuit Noord-Korea neerkwam in de zuidelijke stad Incheon

NOS Nieuws • morgen, 00:39 Zuid-Korea: noorderburen laten weer ballonnen op met afval

Noord-Korea heeft weer ballonnen met afval richting Zuid-Korea opgelaten, zo meldt het Zuid-Koreaanse leger. Hoeveel het er ditmaal zijn en of ze neergekomen zijn in Zuid-Korea, is niet bekend.

In de afgelopen twee weken stuurde Noord-Korea al twee keer eerder honderden ballonnen tegelijkertijd de grens over, met daaraan zakken met vuilnis en uitwerpselen. Die landden op de grond in Zuid-Korea, zonder slachtoffers te maken. Ze deden dit uit woede over een soortgelijke campagne vanuit Zuid-Korea, waarbij ballonnen voorzien van Amerikaans geld, popmuziek en pamfletten tegen Noord-Korea werden gelanceerd de grens over.

Activist

Noord-Korea had gezegd te zullen stoppen met de ballonnen als Zuid-Korea dat ook zou doen. Afgelopen donderdag werden er echter weer tien ballonnen vanuit een Zuid-Koreaans grensplaatsje losgelaten richting de noorderburen. Deze campagne is het werk van de activist Park Sang-hak, die ooit Noord-Korea ontvluchtte en sindsdien probeert om het Noord-Koreaanse regime te destabiliseren. Het dictatoriale regime daar is erop gebrand alle buitenlandse invloeden op zijn burgers te weren.

Sommige Zuid-Koreanen vinden dat acties zoals deze ontmoedigd moeten worden, omdat ze voor onnodige spanningen zorgen met het buurland. Het Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar echter dat Sang-haks acties gezien moeten worden als vrije meningsuiting. Vanuit de overheid wordt hij dus ook niet tegengehouden.

Spanningen

Intussen zorgen de ballonnen-campagnes voor spanningen tussen beide landen. Na de eerste reeks poepballonnen eind mei stelde de Zuid-Koreaanse Nationale Veiligheidsraad voor om een militair verdrag op te schorten. Er kunnen dan bijvoorbeeld militaire oefeningen dichter bij de gedemilitariseerde zone tussen beide landen worden gehouden. Noord-Korea testte onlangs in een keer achttien raketten die kernkoppen kunnen dragen, en uitte daarbij dreigende taal.