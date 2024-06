EPA

NOS Nieuws • vandaag, 07:21 Wekdienst 8/6: Europese verkiezingen in zes EU-landen • Dag twee EK atletiek in Rome

Goedemorgen! Ierland, Tsjechië, Malta, Slowakije, Letland en Italië stemmen vandaag voor het Europees Parlement en in Rome wordt de tweede dag van het EK atletiek gehouden.

Eerst het weer: veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land valt wat regen of een bui. De temperatuur stijgt naar 16 tot 19 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Na Nederland en Estland mogen vandaag kiezers in Letland, Malta, Slowakije, Italië en Ierland naar de stembus voor Europa. In Tsjechië konden ze ook gisteren al stemmen en vandaag weer. De uitslagen volgen pas morgenavond.

Geert Wilders is in België om het Vlaams Belang te steunen tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen.

In Rome is dag twee van de Europese Kampioenschappen atletiek.

Dit is er vannacht gebeurd:

Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van de vijftien belangrijkste instellingen dat ze niet ingaan op de eis van actievoerende studenten.

De betogers willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden, vanwege de oorlog in Gaza. De universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid.

Ander nieuws uit de nacht:

Politie Curaçao doorzoekt huizen na dood Nederlandse marechaussee: Op vijf plekken in en rond Willemstad werden huizen doorzocht. Verschillende voertuigen en voorwerpen zijn in beslag genomen.

Migratie, inflatie en Sunaks misstap domineren tweede Brits debat: Na het eerste debat met alleen Labour en de Tories mochten nu vijf andere partijen aanschuiven, onder wie de net in de politiek teruggekeerde Nigel Farage.

Astronaut Anders, bekend van Earthrise, omgekomen bij vliegtuigongeluk: Hij was in 1968 lid van de Apollo-8-missie tijdens de eerste reis rond de maan, en maakte daar de wereldberoemde foto.

En dan nog even dit:

Het koninklijk paar, hun dochters en toypoedel Mambo namen gisteren weer even de tijd om voor te poseren in de halfjaarlijkse fotosessie van het Koninklijk Huis. Daarbij ging Willem-Alexander ook in op de toeslagenaffaire. Hij noemde het een "schandvlek op onze maatschappij". Zijn dochters spraken over alom aanwezig mobieltjes waardoor alles wat je doet op elk moment kan worden vastgelegd.

Ook de muur van persfotografen vindt Amalia nog steeds intimiderend ("doodeng en heel spannend"), maar toch nam het gezin alle tijd om iedereen zijn plaatjes te kunnen laten schieten.

Even terugkijken:

1:00 Zomers fotomoment koning Willem-Alexander en koningin Máxima met dochters

Fijne dag!