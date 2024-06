Prinsessen voelen zich beperkt "doordat iedereen camera mee heeft"

Volgens Alexia is het "van deze tijd dat iedereen een camera bij zich heeft" en dat filmpjes en foto's gemakkelijk online worden gezet. Ze snapt dat mensen haar herkennen en dat dat "interessant is" voor hen. "Maar ik voel mij er wel beperkt door."

Alexia zegt het gevoel te hebben niet te kunnen doen wat haar leeftijdsgenoten doen, omdat ze bang is "dat het de dag daarna allemaal op sociale media staat". Die angst is niet ongegrond: in 2022 werden privévideo's van de prinses gelekt via Tiktok en een jaar eerder lekte er een foto uit van de prinses die aan het feesten is.

Lol op andere manier

Vanwege bedreigingen studeerde Amalia vorig jaar in Spanje, waar ze meer bewegingsvrijheid had. Inmiddels is ze weer terug in Amsterdam waar ze aan de UvA Politics, Psychology, Law and Economics studeert. Ze zegt daar nu een leuke studententijd te hebben, maar wijdt daar niet over uit.