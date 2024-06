Politie Curaçao doorzoekt huizen na dood Nederlandse marechaussee

De politie van Curaçao heeft op het eiland invallen gedaan in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Op vijf plekken in en rond Willemstad werden huizen doorzocht. Daarbij zijn verschillende voertuigen en voorwerpen in beslag genomen.

Een woordvoerder geeft geen details over waarom de invallen zijn gedaan en bij wie, maar spreekt wel van "een belangrijke stap in het onderzoek naar de gewelddadige overval". Eerder had het korps op Facebook al laten weten dat het onderzoek in de goede richting ging.