Èxtra Politie bij de plek van de gewapende woningoverval

NOS Nieuws • vandaag, 16:46 • Aangepast vandaag, 19:29 Medewerker marechaussee doodgeschoten bij woningoverval op Curaçao

Een medewerker van de Koninklijke Marechaussee is op Curaçao omgekomen bij een gewapende woningoverval. De man werd door inbrekers doodgeschoten. Dat maakte de plaatselijke politie vanochtend (lokale tijd) bekend op een persconferentie.

"We zijn geschokt en intens verdrietig", zegt de Koninklijke Marechaussee in een bericht op X. "Zijn familie is geïnformeerd en we wensen zijn naasten alle kracht toe en staan hen bij."

De man werkte op Curaçao in het kader van de versterking van grenstoezicht op de luchthaven. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk. De politie op Curaçao doet onderzoek naar het incident.

Caribisch gebied-correspondent Dick Drayer: "In een intern bericht van de Koninklijke Marechaussee dat naar de medewerkers is gestuurd, zegt een commandant vandaag op de hoogte te zijn gesteld van het overlijden van de man. Het incident gebeurde op vrijdagnacht 31 mei, schrijft de commandant. In het bericht staat ook dat de man 49 was. Hij werkte sinds 2001 bij de Koninklijke Marechaussee en inmiddels twee jaar bij de Brigade Caribisch Gebied."

De man zat 's avonds laat met zijn vrouw op het terras van hun huis toen ze een geluid hoorden. Hij ging kijken en vervolgens klonk er een schot. Drie mannen kwamen met maskers het huis binnen. Een van hen had een vuurwapen bij zich. De vrouw gaf daarop hun geld en autosleutels.

De mannen doorzochten het huis en namen de auto mee. Volgens de politie is die inmiddels teruggevonden.

'Niet tolereren'

Volgens korpschef op Curaçao Raymond Ellis wordt er in de zaak nauw samengewerkt met Nederland. "We kunnen dit niet toestaan", zei hij op de persconferentie. "We mogen dit niet tolereren. Er wordt met man en macht aan gewerkt."

Hoofdofficier Heiko de Jong noemt het een vreselijk incident. "Het laat weer zien dat we een groot probleem hebben met illegale vuurwapens, daar wordt al hard aan gewerkt. Misschien dat dit incident ertoe leidt dat we het nog serieuzer kunnen aanpakken en ook de straffen voor illegaal wapenbezit kunnen worden verhoogd."

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid noemt het "een intens heftig bericht". Ook zegt ze dat haar gedachten bij de naasten van het slachtoffer zijn.