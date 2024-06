ANP Brons voor de gemengde estafetteploeg

NOS Sport • vandaag, 22:32 Gemengde estafetteploeg blijft na inhaalrace Bol op brons steken op 4x400 meter

De gemengde estafetteploeg heeft Nederland bij de Europese kampioenschappen atletiek in Rome aan de eerste medaille geholpen. Het favoriete kwartet Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol moest het op de 4x400 meter na een geweldige inhaalrace van Femke Bol doen met brons.

Met 3.10,73 bleef het viertal ruim boven het Nederlands record, dat sinds de wereldkampioenschappen in Eugene (2022) op 3.09,90 staat.

De Europese titel ging naar Ierland in 3.09,92. Zilver was voor gastland Italië in 3.10,69.

De teleurstelling droop na de race van de Nederlandse gezichten af. "We wilden meer", gaf slotloopster Femke Bol toe. De wereldkampioene op de 400 meter horden stond als nummer vier van het kwartet voor een onmogelijke opdracht om een enorm gat dicht te lopen. Dat lukte gedeeltelijk, met brons als resultaat.

"Dit is estafette", zei de kopvrouw van de Nederlandse ploeg, die twee jaar geleden drie gouden EK-medailles veroverde in München. "Er kan zoveel gebeuren. We hebben een EK-medaille, maar nu ben ik wel even teleurgesteld."

Favoriet

Nederland was de grote favoriet voor het goud op de discipline die voor het eerst bij de EK op het programma staat. Vorig jaar bij de WK in Boedapest leek Nederland op weg naar goud, toen slotloopster Femke Bol met de finish in zicht tegen de grond sloeg. Weg titel, weg medaille.

Dat de ploeg van bondscoach Laurent Meuwly tot grote prestaties in staat is, bleek eerder dit jaar al bij de World Relays op de Bahama's. Op de plek waar een olympisch ticket moest worden veiliggesteld, eindigde Oranje in mei als tweede, achter de sterke Amerikanen. Met 3.11,45 reisde Nederland met de beste tijd op de Europese ranglijst naar Rome.

Op de Bahama's liepen in de finale Isayah Boers, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol. Vrijdagavond in Rome was de samenstelling anders. De startplek was voor nationaal recordhouder Liemarvin Bonevacia. Boers moest toekijken. Klaver, Klein Ikkink en Bol namen hun vertrouwde posities in. Meuwly koos daarmee op papier voor de sterkst denkbare opstelling.

Niet lekker

Vanaf de start liep het echter niet lekker. Bonevacia moest al direct een groot gat toestaan. Klaver had de opdracht om de achterstand goed te maken. Dat leek ze in eerste instantie te doen, tot de laatste meters, toen ze wegzakte. Klein Ikkink hield de vierde plaats vast, waarna het op Bol aankwam.

De vedette van de Nederlandse liet in het verleden al sterke staaltjes zien. Dat leverde de vrouwen vorig jaar bijvoorbeeld na een ongekende inhaalrace de wereldtitel op de 4x400 meter op. In Rome maakte Bol veel goed, maar niet voldoende voor de titel.

"We moeten hard werken voor goud op de Olympische Spelen in Frankrijk", gaf Bonevacia toe.