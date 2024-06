ANP Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 10:41 F1-auto's worden 30 kilo lichter, Verstappen had er liever 150 kilo af gehad Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal

10 centimeter smaller, 20 centimeter korter, 30 kilo lichter. Als het aan Max Verstappen had gelegen, was de nieuwe generatie Formule 1-auto's nog veel kleiner geweest. "Er zou zeker 100 tot 150 kilo vanaf mogen."

Donderdag presenteerde autosportfederatie FIA het technisch reglement en het uiterlijk van de auto's die vanaf 2026 in de Formule 1 gaan rijden. Verstappen is blij dat ze een tikje kleiner worden. De Red Bull-coureur heeft al meerdere keren aangegeven dat hij de huidige auto's te log vindt.

Toch begrijpt Verstappen waarom het bij die 30 kilo blijft. Het elektrische aandeel in de hybride-motoren wordt groter, de auto's daarmee duurzamer.

Verstappen: "De batterij van die elektrische motor is een vrij zwaar en groot onderdeel. 100 kilo lichter kan op dit moment niet, maar dat is wel wat we nodig hebben om de auto's wendbaarder en het racen echt leuker te maken."

FIA De nieuwe Formule 1-auto vanaf 2026

Van lichtere auto's worden alle coureurs enthousiast, Lewis Hamilton noemt het gewichtsverlies "een stap in de goede richting", net als Daniel Ricciardo. "Ik hield van de auto in 2016, die was nog een slag smaller en lichter", zegt de Australiër.

"Het wordt niet zo extreem als toen, maar er is geluisterd naar wat wij als coureurs belangrijk vinden. Dit is een goede stap."

DRS verdwijnt

Daarnaast verdwijnt vanaf 2026 de DRS-knop van het stuur. Daarmee kunnen coureurs een klep van de achtervleugel openzetten om een auto die binnen schootsafstand rijdt in te halen met behulp van lagere luchtweerstand.

AFP April 2024: Verstappen in achtervolging op Leclerc in China

Ook de nieuwe auto's hebben een functie die voor meer inhaalacties moet zorgen, maar die is minder zichtbaar dan nu het geval is. Bij een voorganger die binnen een seconde rijdt, kan het vermogen van de motor tijdelijk worden opgeschroefd.

En de nieuwe auto's krijgen op zowel de voor- als achtervleugel een actief aerodynamisch systeem. Coureurs kunnen de vleugels aanpassen in bochten of rechte stukken, ongeacht of er een inhaalactie kan worden ingezet.

Verstappen: "Ik moet zeggen, tussen de eerste dingen die ik zag en deze laatste berichten, zijn er goede stappen gezet in de manier waarop de motor en het chassis tot elkaar in verhouding staan."

Misschien heb je wel bananen of rode schilden nodig. Max Verstappen

"Maar ik weet nog niet hoe effectief het gaat worden. Misschien heb je wel bananen of rode schilden nodig", grapt Verstappen, die van het racen op de spelcomputer de inhaaltrucs van Mario Kart kent. "Ik vind het moeilijk om er nu al iets over te zeggen."

'Lastig reageren op getallen op papier'

Ferrari-coureur Charles Leclerc weet ook nog niet goed wat hij vanaf 2026 moet verwachten. "Het is lastig commentaar geven op getallen en wat je op papier leest, maar beetje bij beetje zal er de komende maanden meer duidelijkheid komen."

Voor zijn teamgenoot Carlos Sainz is het nieuwe reglement helemaal interessant. Door de komst van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025 moet Sainz op zoek naar een nieuw team. De reglementswijzigingen van een jaar later maken die zoektocht "een loterij", zegt de Spanjaard.

"Het is onmogelijk om te voorspellen wie competitief gaat zijn, ik denk dat het in 2026 allemaal op zijn kop kan staan."

AFP Carlos Sainz

Dat levert bij Oscar Piastri (McLaren) een dubbel gevoel op. "Elke keer als de regels drastisch veranderen, liggen de teams ver uit elkaar", wijst hij met name op 2014, toen de introductie van nieuwe motoren het begin was van een jarenlange Mercedes-dominantie.

Nu komt er een nieuw reglement aan. Juist terwijl Ferrari en McLaren het gat met Red Bull, sinds de generatie auto's van 2022 het sterkste team, aan het dichten zijn.

"Een reglementswijziging kan tot grote verschillen leiden waardoor mensen denken: oh, het is weer saai", zegt Piastri's teamgenoot Lando Norris. "Ik hoop niet dat het die kant op gaat."

ProShots Mei 2024: Norris wint de GP van Miami voor Verstappen

Ook Verstappen weet: "hoe langer je de regels hetzelfde houdt, hoe dichter de teams bij elkaar komen." Dat blijkt uit het feit dat nu, in het derde seizoen, Ferrari en McLaren Red Bull zo uitdagen.

Piastri: "Maar de Formule 1 wil ook voorop lopen in innovatie, daar heeft het in deze sport altijd om gedraaid. Je kunt stellen dat het soms ten koste gaat van het racen, dat is altijd jammer. Het zou goed kunnen dat het veld weer verder uit elkaar getrokken wordt."

"Maar daarmee kan de sport wel nieuwe motorfabrikanten aantrekken", vult Sergio Pérez (Red Bull) aan. "Laten we genieten van de komende anderhalf jaar met deze regelgeving en de spanning in de races die erbij hoort."

