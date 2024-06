ANP V.l.n.r: Sofie Dokter, Anouk Vetter en Emma Oosterwegel bij de WK van 2023

vandaag, 08:18 Mogelijk drie zevenkampers naar de Spelen: 'Meerkamp is het beste voor de jeugd' Anne van Eijk

Het moet wel heel gek lopen, wil Nederland niet straks met drie zevenkampers aanwezig zijn bij de Olympische Spelen van Parijs. Dat is geen unicum, want in 2016 was dat ook al eens het geval met Nadine Visser, Nadine Broersen en Anouk Vetter. Maar het toont wel aan dat Nederland het structureel goed doet op de meerkamp.

Vetter en Emma Oosterwegel, goed voor olympisch zilver en brons in Tokio, zijn al 100 procent zeker van deelname, omdat ze aan de internationale limiet hebben voldaan. Sofie Dokter, het 21-jarige talent dat samen traint met Vetter en Oosterwegel, staat er heel goed voor om zich via de wereldranglijst te plaatsen.

"Ze mag nog ingehaald worden door twaalf atleten. Ik zie dat niet gebeuren", vertelt haar trainer Ronald Vetter voorafgaand aan de EK atletiek in Rome, die vandaag van start gaan. "Normaal gesproken ben ik nogal voorzichtig met dit soort uitspraken, dus dat ik dit zeg geeft wel aan hoeveel vertrouwen ik erin heb."

Dokter zelf houdt nog een slag om de arm, maar spreekt uiteindelijk uit dat ze er vertrouwen in heeft. "Mijn seizoen is wel zo ingericht dat ik straks op de Spelen op mijn allerbest kan zijn."

Iedereen begint als meerkamper

Dat zou betekenen dat de complete trainingsgroep van coach Vetter volgende maand afreist naar Parijs. Zowel Dokter als Vetter zoekt de verklaring voor dat succes in hoe de atletiekclubs en -opleidingen zijn ingericht in Nederland. Dokter: "Als pupil begint iedereen met de meerkamp."

ANP Sofie Dokter

"Ruim dertig jaar geleden is er een bepaalde visie neergezet bij de opleidingen", legt Vetter uit. "Stel je voor, iemand klopt als tienjarige aan bij een atletiekclub. Wat gaat die dan doen? Wat is het beste om te doen? Lang lopen? Werpen? Springen? Dat is de meerkamp natuurlijk, want dat is veelzijdig. De moeder aller sporten."

Vetter vertelt dat het bij de clubs zo geregeld is dat iedereen begint met de meerkamp. "Er wordt gestreefd naar een veelzijdige opleiding van de jeugd. Dat kun je ook uit gezondheidsperspectief het beste verkopen aan de ouders."

"En daarnaast heb je natuurlijk ook coaches nodig die meerdere onderdelen kunnen trainen en die hebben we al jarenlang."

Waar sommige atleten, zoals Dafne Schippers en Nadine Visser, zich na verloop van tijd liever specialiseren, was bij Dokter al snel duidelijk dat zij de meerkamp wilde blijven doen. "Ik vind dat gewoon het allerleukst. Je hebt zeven keer de kans jezelf te laten zien. Als één onderdeel slecht gaat, heb je nog zes kansen. En op een toernooi ben je twee dagen lang met de groep. Dus het is ook wat socialer."

Samenwerking met België

Naast de Nederlandse zevenkampers zijn ook de Belgische vrouwen vaak terug te vinden in de top van het klassement. Zo is Nafissatou Thiam tweevoudig olympisch kampioen. Of het toeval is dat ook de Belgen veel medailles pakken? "Nee, ik denk het niet", aldus Vetter.

"Het is misschien niet chique om te zeggen, maar als je het aan de Belgische hoofdcoach zou vragen, zou hij zeggen: we hebben veel te danken aan de Nederlanders. Ik heb daar nogal wat clinics gegeven. We hebben altijd goed contact met de Belgen."

ANP Ronald Vetter met dochter Anouk Vetter, die haar zilveren WK-medaille toont

Vetter haalt een voorbeeld aan van een Belgisch olympisch kampioen hoogspringen, Tia Hellebaut. "Zij begon ook als meerkamper, want net als in Nederland beginnen kinderen daar met de meerkamp. Met die coach hebben we veel samen gedaan, zoals trainingsstages. En ik heb haar ook vaak hier op Papendal gehad. Met België hebben we een mooie samenwerking."

Wel ziet Vetter dat in andere landen de meerkamp vaak meer gewaardeerd wordt dan in Nederland. "Het zit in onze natuur om te denken: gewoon is goed genoeg. Als iemand het goed doet, is het wat betreft sponsoring nog altijd wat karig. Het is bijna jammer dat we niet in Engeland zitten, of in Zwitserland. Want dan zouden die meiden met wat ze nu presteren behoorlijk veel geld verdienen."

Maar aan waardering van mede-atleten en fans is in elk geval geen gebrek, volgens Vetter. "Er werd een keer tegen Usain Bolt gezegd: jij bent de koning van dit toernooi. Toen zei hij: nee, dat is de winnaar van de meerkamp."