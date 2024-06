NOS Sport • vandaag, 19:18 Koster krijgt alsnog EK-zilver uit 2015 na dopingschorsing Russische winnares

Maureen Koster heeft ruim negen jaar na dato alsnog een zilveren medaille gekregen voor haar prestatie op de EK indooratletiek van 2015 in Praag. De 31-jarige atlete werd verrast met het eremetaal bij de ploegpresentatie voor de EK in de buitenlucht, die vrijdag beginnen in Rome.

Koster werd in 2015 derde op de 3.000 meter in Praag, maar schuift jaren later een plek op omdat de Russische winnares Jelena Korobkina doping bleek te hebben gebruikt.

1:35 Negen jaar later alsnog EK-zilver voor Koster: 'Fijn om bevestiging te krijgen'

"In december vorig jaar kreeg ik te horen dat de nummer één gepakt was op doping", vertelt Koster, die blij is met haar nieuwe medaille. "Zeker omdat de nummers één en twee uit Rusland en Belarus kwamen."

Vier jaar geschorst

Koster deelde het podium in Praag met Korobkina en de Belarussische Svjatlana Koedzelitsj. "Dat was nog voor de bom echt barstte en duidelijk werd dat Rusland echt dopingproblematiek had."

NOS Maureen Koster met haar 'nieuwe' zilveren medaille

Onthullingen door de Duitse tv-zender ARD en vervolgonderzoek door het internationaal antidopingagentschap WADA legden later een omvangrijk Russisch dopingnetwerk bloot dat door de overheid werd aangestuurd.

Korobkina (33) werd in 2023 voor vier jaar geschorst. Haar resultaten tussen juli 2013 en juli 2016 zijn geschrapt, waaronder dus de EK indoor in Praag.

Koster: "Ik was er toen niet echt mee bezig, maar naderhand werd het wel duidelijk dat het afwachten was op het moment dat je een of zelfs twee plaatsen opschuift."

Brons al gevierd als goud

"Gelukkig heb ik destijds die medaille gevierd alsof het goud was", blikt Koster terug op het winnen van haar eerste medaille op een internationaal titeltoernooi.

EPA Maureen Koster met haar bronzen medaille in 2015

"Dat was een heel speciaal moment voor mij, mijn coach en mijn familie. Bij de zilveren heb ik nog niet dat gevoel, maar het is natuurlijk wel fijn om die bevestiging te krijgen dat je een plekje opschuift."

Op de EK in de buitenlucht, die vrijdag in Rome van start gaan, komt Koster uit op de 5.000 meter. Twee jaar geleden op de EK in München eindigde ze op deze afstand als vierde. Donderdag toonde Koster uitstekend in vorm te zijn door haar persoonlijk record op de 3.000 meter te verpulveren bij Diamond League-wedstrijden in Oslo.

