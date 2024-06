Pro Shots Weghorst

NOS Voetbal • vandaag, 22:39 Oranje begint EK-zomer met 4-0 oefenzege, maar niet met sterkste opstelling

Het Nederlands elftal heeft in de voorlaatste oefenwedstrijd voor het EK een ruime zege op Canada geboekt: 4-0. Het was een wedstrijd in De Kuip waarin bondscoach Ronald Koeman het een en ander probeerde en waar hij ongetwijfeld een stuk wijzer is geworden.

Zo was Jeremie Frimpong als rechtsbuiten een van de uitblinkers bij Oranje, met een goal en een assist. Dat kwam de smaakmaker van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen goed uit. Bij zijn vorige interland tegen Schotland kwam hij juist niet uit de verf als rechtsback.

Nog geen EK-team, wel paar dingen duidelijk

De basis in de voorlaatste wedstrijd voor het EK was zeker niet de beoogde opstelling tegen Polen op het EK. Dat was vooraf al duidelijk, mede door de afwezigheid van Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners.

Micky van de Ven kreeg bij zijn eerste basisplaats een kans als linksback en Brian Brobbey stond bij zijn eerste basisoptreden in de spits. Op het middenveld was een plaats ingeruimd voor Ryan Gravenberch, op de plek van De Jong.

Koeman liet verder aanvoerder Virgil van Dijk buiten de basis en dat gold ook voor Nathan Aké, die - zoals de bondscoach vooraf onthulde - op het EK de tweede aanvoerder van Oranje is. De Jong is de nummer drie. Vandaag droeg Daley Blind de band.

Wat ook duidelijk werd, was de beoogde speelwijze van Oranje. Koeman noemde het 4-2-3-1, met Bart Verbruggen als de nieuwe eerste keeper.

Voor Frimpong was een rol als rechtsbuiten weggelegd. Depay speelde aan de linkerkant en achter Brobbey was Georginio Wijnaldum de aanvallende man op het middenveld.

Wennen in begin

In deze nieuwe samenstelling was het duidelijk wennen. Canada was in de openingsfase zelfs de betere ploeg. Alphonso Davies liep weg bij Van de Ven, Tajon Buchanan was erlangs in buitenspelpositie en Liam Millar schoot op aangeven van Davies hoog over.

Van Oranje ging in het eerste half uur nog weinig dreiging uit. Een combinatie van de aloude tandem Depay-Wijnaldum strandde en een kopbal van Wijnaldum ging naast. Gaandeweg de eerste helft ging het beter.

Van de Ven viel op met zijn felheid op links, Brobbey toonde zich een aanspeelpunt, Schouten draaide af en toe slim weg en speelde de bal zo snel mogelijk vooruit en op rechts begon Frimpong op stoom te komen.

Het resulteerde vlak voor rust in enkele mogelijkheden voor het Nederlands elftal. Na een goede voorzet van Van de Ven werd een inzet van Wijnaldum van de lijn gehaald door Derek Cornelius en ook Brobbey en Frimpong lieten kansen liggen.

Zo was de ruststand 0-0 en stelde een ongewijzigd Oranje in de tweede helft snel orde op zaken. Frimpong besloot eens niet voor de actie te gaan en zette meteen voor richting Depay. Een goede keuze. Depay werkte de bal uit de lucht binnen en maakte daarmee zijn 45ste interlandgoal.

Vier doelpunten na rust

Zeven minuten later was Frimpong de ook niet bepaald langzame Davies te slim af. De Canadese aanvoerder wilde de schade herstellen met een sliding maar dat werkte maar half. Frimpong schoot met links fraai zijn eerste goal in Oranje binnen.

Met Steven Bergwijn (voor Frimpong), Wout Weghorst (voor Brobbey), Donyell Malen (voor Depay) en Stefan de Vrij (voor De Ligt), Virgil van Dijk (voor Blind) en Joey Veerman (voor Gravenberch) werd het toen wisselen geblazen voor Koeman.

Weghorst kende een gouden rentree. Na een schot van Schouten tikte de spits de rebound binnen. Hij vierde zijn goal met de bal onder zijn shirt, om een aanstaande geboorte te vieren. Een tweede goal bleef uit. In vrije positie schoot hij voorlangs.

Ook Van Dijk, inmiddels weer met de vertrouwde band om zijn arm, voegde zich bij de doelpuntenmakers. De Canadezen kregen de bal niet weg en Van Dijk kopte zijn achtste interlandgoal binnen.

En zo besloot Oranje dit oefenduel positief. Op naar de volgende, maandag tegen IJsland.