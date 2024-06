Oranje wint ruim van Canada • Aantrekkelijke en doelpuntrijke tweede helft

NOS Voetbal • vandaag, 17:21 • Aangepast vandaag, 22:42

Nederland speelt in de voorbereiding op het EK voetbal twee oefenwedstrijden. Vandaag is Canada de tegenstander in De Kuip, maandag wordt in hetzelfde stadion tegen IJsland gespeeld.

Eindstand Nederland - Canada: 4-0

Het is precies tachtig jaar na D-Day, waar de Canadezen een belangrijke rol speelden

