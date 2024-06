YouTube/NLPlan

NOS Nieuws • vandaag, 09:58 'Nederlandse partij bij Europese verkiezingen heeft banden met China'

Bij de Europese verkiezingen aanstaande donderdag doet een Nederlandse partij mee die gesteund wordt door organisaties die zijn verbonden aan de Chinese Communistische Partij. Dat melden RTL Nieuws en Follow The Money (FTM) op basis van eigen onderzoek.

Vertegenwoordigers van de partij NL Plan hebben sterke pro-Chinese standpunten, maar uiten die volgens RTL en FTM alleen in Chinese media. Partijleider en oprichter Kok Kuen Chan geeft geen commentaar op de zaak.

Donaties

NL Plan ontving aanzienlijke financiële steun van organisaties die zich inzetten voor de politieke agenda van Peking, blijkt volgens de onderzoekers onder andere uit documenten in Chineestalige media en uitlatingen binnen de partijtop. NL Plan ontving in totaal voor 42.000 euro aan donaties. Daarvan zou een aanzienlijk deel van organisaties uit het Verenigd Front-netwerk komen, een internationaal beïnvloedingsnetwerk van de Chinese Communistische Partij.

NL Plan zegt in Nederlandstalige campagnefilmpjes niets over China. Op de partijwebsite staat dat de partij zich vooral zorgen maakt over de toekomst van jongeren. Ook wil NL Plan opkomen voor "de 1 miljoen Aziatische Nederlanders en groepen die moeilijk meekomen in de maatschappij".

In Chineestalige media klinkt een andere toon. Zo staat volgens de onderzoekers in een artikel in de United Times, een Chineestalige krant in Nederland, dat de partij zich "ten eerste verzet" tegen "de onderdrukking van China door de EU/VS en de westerse landen". "De Nederlandse politieke partij NL Plan is de enige politieke partij die (...) 'eerlijke woorden' spreekt voor China."

Een Nederlandstalig promo-filmpje van NL Plan:

China-onderzoeker bij Instituut Clingendael Sense Hofstede legt aan RTL uit hoe Chinese nationale en lokale overheden "een kluwen aan organisaties in het buitenland" creëren die als doel hebben "om te zorgen dat er geen ruimte is voor andere geluiden". Tegelijk dient die kluwen ook als dekmantel voor professionele operaties, zegt Hofstede.

Overigens kunnen de motieven van mensen in het beïnvloedingsnetwerk ook persoonlijk gemotiveerd zijn, zegt Hofstede. Dat kan zijn op basis van een oprechte overtuiging, zakelijke belangen, of een manier om aan de gemeenschap te laten zien dat je het Chinese standpunt uitdraagt, zonder dat er directe druk uitgeoefend wordt.

Volgepland

Hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans zegt tegen RTL dat er geen regels voor donaties gelden voor beginnende partijen. "Het is een kwetsbaarheid in het systeem. We hebben een grote regelvrije zone die toelaat dat nieuwkomende partijen op allerlei manieren beïnvloed kunnen worden, zonder dat dit zichtbaar is."

De kans dat NL Plan het Europees Parlement haalt is overigens nihil. In geen van de peilingen staat de partij op een zetel.

Partijleider Kok Kuen Chan zegt in een korte reactie tegen de onderzoekers 'verrast' te zijn door de vragen van RTL en FTM. Verder wil hij geen commentaar geven. "Momenteel zitten we helaas volgepland vanwege de campagneperiode", zegt hij.