Ook oud-generaal van de Revolutionaire Garde wil president van Iran worden

In Iran heeft ook parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Qalibaf zich gemeld als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 28 juni. Hij is een conservatieve oud-militair die sterke banden heeft met de paramilitaire Revolutionaire Garde. Gisteren meldde oud-president Mahmoud Ahmadinejad zich al als presidentskandidaat.

Qalibaf was het hoofd van de Iraanse politie, commandant van de luchtmacht van de Revolutionaire Garde en van 2005 tot 2017 burgemeester van Teheran. Hij maakte als jonge militair in de jaren 80 naam in de Irak-Iranoorlog en kreeg al snel het bevel over een divisie. Als generaal bij de machtige Revolutionaire Garde steunde hij in 1999 het keiharde overheidsoptreden tegen demonstrerende studenten.