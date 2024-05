AFP De begrafenis van Raisi in Mashhad

NOS Nieuws • vandaag, 16:13 Tienduizenden mensen bij begrafenis Iraanse president Raisi

De Iraanse president Ebrahim Raisi, die zondag overleed bij een helikoptercrash, wordt vandaag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad, bij het graf van imam Reza, een van de heiligste plekken voor sjiitische moslims. Hij is de eerste grote politieke leider die daar begraven wordt.

Er zijn tienduizenden Iraniërs afgekomen op de rouwstoet om Raisi te herdenken. De eerste processie voor de omgekomen president was dinsdag in Tabriz, in het noordwesten van het land. Ook werden deze week ceremonies gehouden in Teheran en Qom.

Tienduizenden mensen wonen de begrafenis van Raisi bij:

0:40 Kist van overleden president door tienduizenden Iraniërs naar graf begeleid

Raisi kwam zondag om bij een helikoptercrash, op zo'n twintig kilometer van de grens met Azerbeidzjan. Ook minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian en zeven anderen kwamen daarbij om.

De helikopter stortte neer in slecht weer, in een bergachtig gebied. Door dichte mist verliep de reddingsoperatie na de crash moeizaam. De Iraanse staatstelevisie meldt tot dusver niets over een mogelijke oorzaak van de het ongeluk.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, kondigde gisteren vijf dagen van nationale rouw aan vanwege de dood van president Raisi.

Massaexecutie

Raisi werd in 2021 president van Iran. Daarvoor was hij de hoogste rechter van het land. Onder zijn leiding sloeg Iran een nog conservatievere weg in. Hij werd gezien als protegé en mogelijke opvolger van de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei.

Door veel Iraniërs wordt Raisi als verantwoordelijk gezien voor het hardhandig neerslaan van de grote protesten na de dood van Mahsa Amini in 2022. Raisi was verder betrokken bij een massaexecutie van zeker 5000 mensen aan het eind van de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren 80, wat hem de bijnaam "de slager van Teheran" opleverde.