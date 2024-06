Reuters Overstroming in het dorp Reichershofen

NOS Nieuws • vandaag, 17:09 Dodental door noodweer Zuid-Duitsland loopt op: twee mensen in kelder gevonden

Het dodental als gevolg van het noodweer in Zuid-Duitsland is verder opgelopen naar zeker vier. Vandaag werden in de deelstaat Baden-Württemberg de stoffelijke overschotten van een man en vrouw gevonden.

De brandweer vond het tweetal bij het leegpompen van een kelder in de plaats Schorndorf. De politie doet nog onderzoek naar hun identiteit en de exacte doodsoorzaak.

Dode brandweerman

In de naburige deelstaat Beieren werd eerder op de dag al een 43-jarige vrouw gevonden in een ondergelopen kelder in het dorp Schrobenhausen. En afgelopen weekeinde overleed een brandweerman in Pfaffenhofen an der Ilm toen zijn rubberboot omsloeg.

In een groot deel van Zuid-Duitsland zijn overstromingswaarschuwingen van kracht na zware regenval. Vooral Beieren is zwaar getroffen, maar ook in Baden-Württemberg is de schade groot. Sommige dorpen staan volledig onder water, meldt het nieuwsprogramma van de publieke omroep ZDF.

Ook in de stad Baar-Ebenhausen stroomt het water door de straten. Correspondent Chiem Balduk ging er kijken:

1:56 Schade en overlast door het hoge water in Baar-Ebenhausen

Op een persconferentie over de doden in Baden-Württemberg maakte de brandweer bekend dat drie brandweerwagens door het noodweer verwoest zijn. Brandweerlieden moesten van het dak van de wagens gered worden.

In sommige gemeenten is de noodtoestand uitgeroepen en op meerdere plekken zijn dammen doorgebroken. Rivieren kunnen het water niet meer aan door de vele regen in het gebied. Dorpen en steden lopen hierdoor onder. Duizenden mensen hebben tot nu toe noodgedwongen hun huis moeten verlaten.

Bij Ebersbach an der Fils brak een rivier gisteravond door een geluidswal en zette een snelweg onder water:

1:06 Duitse rivier breekt door geluidswand en zet snelweg onder water

Voor vandaag verwacht de Duitse weerdienst weer onweersbuien en zware regen, zo'n 15 tot 25 liter per vierkante meter. Voor de dagen daarna zijn de verwachtingen dat het droog blijft, maar omdat het water niet in de bodem kan wegtrekken is het gevaar dan nog niet voorbij.

Bondskanselier Scholz bezocht vandaag een deel van het rampgebied. Hij beloofde extra hulp voor de getroffenen en sprak zijn dank uit aan de hulpdiensten.

Reuters Kanselier Olaf Scholz bezocht vanochtend het getroffen gebied