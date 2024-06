AFP Novak Djokovic

NOS Sport • vandaag, 16:52 • Aangepast vandaag, 20:57 Eenbenige Djokovic omarmt lange lijdensweg en verslaat Cerundolo; exit Medvedev in Parijs

Hinkend, schreeuwend en met een grimas van pijn heeft Novak Djokovic de kwartfinales op Roland Garros bereikt. De Servische nummer één van de wereld versloeg de Argentijn Francisco Cerundolo in vijf sets: 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3.

Djokovic raakte na een ijzersterke eerste set vroeg in set twee geblesseerd aan het rechterbeen, in de buurt van de knie. Na een medische time-out, waarin de dokter flink draaide en trok aan het onderbeen, kon Djokovic verder. Maar niet van harte.

De Serviër omarmde de lange lijdensweg die voor hem lag, ongetwijfeld nog vermoeid van de uitputtingsslag van zaterdagnacht toen zijn partij tot 03.07 duurde, en kwam uit geslagen positie terug.

Lastige klant

Cerundolo, die onlangs nog Alexander Zverev versloeg op het gravel van Madrid en vaker een lastige klant is voor topspelers, won de tweede set met 7-5. En nadat hij ook set drie had gewonnen voor een 2-1 voorsprong, leek het erop dat de overduidelijk geblesseerde Djokovic het genoeg vond geweest. Maar opgeven kent Djokovic niet.

Sla de carrousel over AFP Djokovic wordt behandeld aan zijn been

AFP Djokovic valt in de vijfde set, maar krabbelt weer op

Na weer een kort bezoek van de dokter begon hij toch aan de vierde set. Verbeten, en misschien wel tegen beter weten in, klampte Djokovic zich vast aan de Argentijn en bleef hij in de buurt. En toen kreeg Djokovic plots de geest.

De Serviër sleepte de vierde set binnen, maar vraag hem niet hoe. Cerundolo was enkele punten verwijderd van de zege. Maar toen Djokovic de vierde set eenmaal had gewonnen en hem in set vijf gelijk brak, werd het de Argentijn ook duidelijk: de grote Djokovic verslaan is nooit vanzelfsprekend, ook al loopt hij op één been.

Gladde baan

In de vierde game van de beslissende set leek het weer mis te gaan voor Djokovic. Hij gleed uit, bleef even liggen, maar stond op. Lopend naar zijn bank om het gravel van de gehavende knie te poetsen, foeterde hij de baansupervisors uit over vermeende gladheid van het gravel.

Reuters Novak Djokovic juicht na zijn houdini-act op Roland Garros

Twijfel over fysieke mankementen verdwenen even later weer, toen de 37-jarige Djokovic moeiteloos in een split gleed om een volley te maken in de belangrijke zevende game van de slotset. Het was de definitieve ommekeer in de partij en Djokovic veroverde drie games op rij.

Het is zijn 370ste overwinning op een grandslamtoernooi, één meer dan Roger Federer, en eentje om niet gauw te vergeten.

De Minaur stuurt Medvedev naar huis

Alex de Minaur schakelde verrassend Daniil Medvedev uit in de vierde ronde op Roland Garros. De Australische nummer elf stuurde in vier sets de als vijfde geplaatste Rus naar huis voor een plek in de kwartfinales: 4-6, 6-2, 6-1, 6-3.

Reuters Daniil Medvedev kan zijn koffers pakken in Parijs

Daar treft De Minaur de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Holger Rune, die net als de Amerikaan Taylor Fritz en Noor Casper Ruud maandag het avondprogramma vullen in Parijs. Fritz of Ruud treft in de kwartfinale Djokovic.

Pijn aan de voet

Het leek een moeilijke partij te worden voor De Minaur, want Medvedev was op dreef in de eerste set (6-4). Maar halverwege set twee werd duidelijk dat Medvedev kampte met pijn aan de voet.

AFP Alex de Minaur

De Rus liet de bal van zijn rechtervoet insmeren met een geel goedje en de dokter wond een flinke laag tape eromheen. Het werd er allemaal niet beter van, op weg naar de uitschakeling.

Ingetapet en wel kon Medvedev geen serieuze tegenstand meer bieden en De Minaur sloeg zich eenvoudig naar drie eenvoudige setzeges op rij. Het is de eerste keer dat De Minaur de kwartfinales van het Franse grandslamtoernooi heeft bereikt.