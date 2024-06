In de skiff vindt Van Dorp het roeien opnieuw uit: 'Gokken met andermans geld'

EPA Simon van Dorp in de skiff

Met zijn lengte van 2,03 meter, gewicht van 105 kilo en schoenmaat 51 zit de smalle skiff heerlijk. Zo heel lang roeit Simon van Dorp (27) nog niet in de eenmansboot, maar hij won vorig jaar wel al WK-zilver en afgelopen weekend pakte hij goud bij de wereldbekerwedstrijden in Luzern.

Van Dorp versloeg in Zwitserland zelfs regerend wereldkampioen Oliver Zeidler. Dan kun je wat. Maar ben je zo vlak voor de Olympische Spelen dan ook direct een van de favorieten voor olympisch goud? Niet per se, denkt Van Dorp.

"Het voelt alsof ik in andermans veld de boel aan het verzieken ben", grinnikt de skiffeur. "Het voelt zeker niet alsof het mijn veld is en mijn gouden medaille. Het voelt alsof we gaan gokken met andermans geld."

De wereldbekerwedstrijd in Luzern was immers pas Van Dorps derde internationale toernooi in de skiff. "Als Zeidler gewonnen had, had hij zijn honderdste race gewonnen. En dit was mijn zevende. Qua ervaring leer ik elke keer weer wat over het racen."

Nu al winnen op het Zwitserse meer en de drievoudig wereldkampioen verslaan, dat doet hem uiteraard veel. "Het is goed om te zien dat het kan. Op vlak water, dus op snelheid. Dat is een mooie opsteker. Tegelijkertijd merk ik dat ik echt nog veel leer en stappen maak."

Dat leren zit in "kleine nuances", in roei-jargon voornamelijk over "hoe je het water vasthoudt". "Ik heb de neiging om iets te snel door het water heen te willen. Daar kan ik meer geduld in krijgen."

Na jaren roeien in grotere boten - de mannen-acht en dubbelvier - zette bondscoach Eelco Meenhorst hem in de eenmansboot. Zo'n skiff is een leuke nieuwe uitdaging voor Van Dorp. "Het voelt alsof ik de sport opnieuw aan het ontdekken ben."

"In de acht en de dubbelvier ben je bezig met de beste ploeg zijn. Na jaren dat groepsproces gedaan te hebben is het nu interessant om te kijken wat ik uit mezelf kan halen. In de skiff gaat het puur om hoe hard ik nou echt kan roeien."

En dat kan hij: Van Dorp zette ooit het wereldrecord neer op de ergometer: 5.25 minuten roeien met een gemiddelde van 650 watt.

EPA Simon van Dorp (rechts) met het WB-goud naast regerend wereldkampioen Oliver Zeidler

Zonder meer: het wennen aan de skiff gaat heel aardig. Van Dorp prijst daarbij de begeleiding, zijn Italiaanse coach Francesco Fossi, die eerder al Lennart van Lierop naar de Europese titel leidde.

Van Dorp is ontspannen en ziet wel waar het eindigt in Parijs. "Als ik terug kan kijken en de eerste of de zevende plek is wat erin zat, dan moet ik tevreden zijn. Ik ben een van de mensen die meespelen, maar ik denk niet dat ik de favoriet ben."

Daar voegt hij snel aan toe: "Máár: dat betekent niet dat ik niet voor de winst ga."

