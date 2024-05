ANP

NOS Sport • vandaag, 12:50 • Aangepast vandaag, 16:45 Handvol roeigoud voor Oranje bij wereldbeker in Luzern

Bij het tweede wereldbekerweekend van het seizoen heeft de Nederlandse dubbelvier in Luzern beslag gelegd op de gouden medaille. Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers hadden op de finish 1,52 seconde voorsprong op Polen.

Wieten en Metsemakers veroverden in 2019 ook al de wereldtitel, samen met Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma. Twee jaar later veroverde hetzelfde kwartet tijdens de Olympische Spelen van Tokio goud.

Klasse apart

Karolien Florijn was - wederom - een klasse apart in de skiff. De wereldkampioene en gedoodverfde olympisch kampioene van Parijs kreeg de zege niet cadeau. De Australische Tara Rigney legde Florijn het vuur na aan de schenen. Ze lag de gehele race minder dan een seconde achter de Nederlandse, maar moest uiteindelijk ruim anderhalve tel toegeven.

Bij de mannen was het Simon van Dorp die in dezelfde prestigieuze boot zegevierde. Met een marge van iets meer dan een seconde hield hij de Duitser Oliver Zeidler voor zich.

Ymkje Clevering en Veronique Meester zegevierden in de twee-zonder-stuurman. Ook Melvin Twellaar en Stef Broenink pakten in de dubbeltwee goud.

De wereldkampioenen Twellaar en Broenink leidden van start tot finish en hadden na twee kilometer roeien 2,82 seconden voorsprong op de Italianen Luca Rambaldi en Matteo Sartori.

De broers Martin en Valent Sinkovic, die olympische, wereld- en Europese titels wonnen in de dubbeltwee én in de twee- zonder, ontbraken in Luzern, maar vier van de vijf andere WK-finalisten van 2023 waren er wel. Ze werden allemaal verslagen door Twellaar en Broenink.

Succesvolle overstap

Ook Clevering en Meester domineerden van start tot finish en lieten Australië en Ierland ruim achter zich.

De wijziging van boot drie jaar geleden bleek een slimme strategische keuze van Clevering en Meester. Het duo zat op de Spelen van 2021 in de vier-zonder, die zilver won. Ze stapten over naar de twee, pakten zilver op de WK van 2022 en veroverden in 2023 de wereldtitel, voor Australië, Roemenië en Ierland.

ANP Veronique Meester (l) en Ymkje Clevering

De vier-zonder (Marloes Oldenburg, Tinka Offereins, Hermijntje Drenth en Benthe Boonstra) werd tweede achter Groot-Brittannië.

De Nederlandse roeiselectie wordt gezien als zeer kansrijk voor medailles op de Olympische Spelen in Parijs. Oranje veroverde afgelopen zomer bij de WK in Belgrado liefst zes keer goud en drie keer zilver.