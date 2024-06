EPA Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas meldt zich als eerste kwartfinalist op Roland Garros en treft Alcaraz

Stefanos Tsitsipas heeft voor de vierde keer in vijf jaar de kwartfinales op Roland Garros bereikt. De als negende geplaatste Griek had aanvankelijk zijn handen vol aan de Italiaan Matteo Arnaldi, die een ronde eerder toptienspeler Andrej Roebljov verrassend naar huis had gestuurd, maar liep daarna vlot door naar de zege: 3-6, 7-6 (4), 6-2, 6-2.

Arnaldi moest in de openingsgame drie breekpunten wegwerken, maar had zelf op 2-1 aan één kans genoeg om de eerste servicebreek van het duel te forceren. Het leverde hem uiteindelijk de eerste set op.

Ook in de tweede set sprong de 23-jarige Italiaan efficiënt om met de breekmogelijkheid die hij zelf met een prachtlob verdiend had. Toen Tsitsipas op 3-5 begon met twee dubbele fouten, leek Arnaldi hard op weg naar een 2-0 voorsprong in sets. Er volgden inderdaad drie setpunten, maar hij wist er geen enkele te benutten.

AFP Matteo Arnaldi in actie op Roland Garros

Ook op eigen service ging een setpunt verloren, waarna een dubbele fout en een wilde forehand hem zelfs zijn voordelige marge kostten. Tsitsipas, die al acht breekpunten verspeeld had, zag zijn kans schoon en sloeg in de tiebreak toe.

De 25-jarige Griek, in 2021 verliezend finalist tegen Novak Djokovic, kreeg meer en meer vat op het spel van zijn Italiaanse opponent, bij wie de precisie uit de forehands verdween en de dropshots niet meer lukten. Tsitsipas ging ook beter om met de breekpunten en trok de wedstrijd overtuigend over de streep.

Alcaraz kan arm sparen tegen Auger

In de kwartfinales moet Tsitsipas zien af te rekenen met de als derde ingeschaalde Carlos Alcaraz. De Spanjaard had weinig moeite met Felix Auger-Aliassime, die zich halverwege de tweede set aan zijn rug moest laten behandelen: 6-3, 6-3, 6-1.

EPA Carlos Alcaraz in actie tegen Felix Auger-Aliassime

De 22-jarige Auger-Aliassime begon nog voortvarend met een breek, maar de één jaar jongere Alcaraz had die schade een game later alweer gerepareerd. Daarna kwam de Spanjaard nauwelijks meer in de problemen tegen de Canadees.

Vanwege een armblessure kende Alcaraz een moeizame voorbereiding. Hij speelde weinig en in Parijs lijkt hij zijn verwoestende forehands pas in stelling te brengen als het echt nodig is. Dat was in de achtste finales niet echt nodig. Zijn scherp geplaatste ballen, dropshots en slices waren genoeg om Auger veelvuldig het nakijken te geven.