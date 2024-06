Waterpolosters De Zaan zorgen met landstitel voor zeldzame 'dubbele dubbel'

Het is in de Nederlandse waterpologeschiedenis slechts één keer eerder voorgekomen dat een club beide landstitels én beide bekers wist te veroveren. UZSC uit Utrecht zorgde in het seizoen 2016/2017 voor de primeur.

In de eerste twee finalewedstrijden waren de vrouwen van De Zaan en Polar Bears aan elkaar gewaagd: telkens was een strafworpenserie nodig om tot een winnaar te komen. In het beslissende duel in zwembad de Peppel in Ede was het in de openingsfase eenrichtingsverkeer.