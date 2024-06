ANP

NOS Voetbal • vandaag, 10:38 Dijkhuizen hoopt na 'inspiratiesessie' op miraculeuze comeback Excelsior tegen NAC

Hoe kom je in hemelsnaam nog terug van een 6-2 achterstand in de play-offs om promotie en degradatie?

Excelsior verloor dinsdag met die cijfers van NAC Breda in het eerste duel van de finale en hoopt vandaag op een miraculeuze comeback om toch nog eredivisievoetbal voor volgend jaar veilig te stellen.

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen geeft zich nog niet gewonnen. "Een dag na de wedstrijd was iedereen natuurlijk strontchagrijnig. Maar we hebben één geluk: er zitten meerdere dagen tussen deze wedstrijden. Dat geeft je wat tijd."

Hij gaf zijn selectie "een heerlijk dagje" vrijaf en startte de training vrijdag met een heuse "inspiratiesessie". Daarin passeerden ploegen de revue die zich uit een "moeilijke situatie" wisten te redden.

Zo toonde Dijkhuizen beelden van Sheffield Wednesday dat vorig jaar tegen Peterborough een 4-0 nederlaag wegpoetste door in de achtste minuut van de blessuretijd van het tweede duel de 5-1 te maken. Daarna nam Sheffield Wednesday de strafschoppen beter en plaatste zich voor de finale van de play-offs om promotie naar het tweede Engelse niveau, die ook werd gewonnen.

Ook liet Dijkhuizen Mike van Duinen aan het woord. De spits was in 2011 bij ADO Den Haag als wissel getuige van een remontada, van tegenstander FC Groningen welteverstaan. ADO verdedigde een 5-1 voorsprong, maar Groningen won het tweede duel óók met 5-1. Toch won de club van Van Duinen uiteindelijk na strafschoppen en zo mocht ADO zich voor het eerst in 24 jaar weer opmaken voor Europees voetbal.

En ja, daarnaast liet Dijkhuizen nog even de beelden zien van zijn eigen ploeg die nog niet zo lang geleden, in de halve finale van de play-offs, ADO oprolde met 7-1.

Niet dat die twee duels met elkaar te vergelijken zijn, aldus Dijkhuizen. "Je hebt nu met een tegenstander te maken die minder risico gaat nemen. Kijk, ADO moest op een gegeven moment wel aanvallen. Dat is bij NAC in eerste instantie niet het geval. Dus dit zijn heel andere wedstrijden."

Het zijn mooie voorbeelden van haast onmogelijke wederopstandingen. Maar wat is de les? "Ook voor mij is dit nieuw", geeft Dijkhuizen toe. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dit vergt een andere aanpak."

Zijn middenvelder Julian Baas heeft goede raad. "We moeten niet te gehaast worden, zei hij. Dat we binnen een halfuur vier goals willen maken. Dat is niet reëel. Je moet aanvallen, gepast risico nemen, maar als we gelijk vanaf het begin volle bak willen gaan, dan loop je het risico dat het geen goede wedstrijd gaat worden. Daar moeten we een middenweg in zien te vinden."

ANP Julian Baas maakt namens Excelsior de 5-1 uit een penalty tegen ADO

Dijkhuizen: "Je wil minimaal op voorsprong staan in de rust, denk ik. Het is tactisch ingewikkeld, maar aan de andere kant ook weer niet: we moeten er gewoon minimaal vier maken. Maar dat hoeft niet binnen het halfuur. We gaan zien of we er een goeie wedstrijd van kunnen maken."

Zeker, hij voelt de druk. Mocht het niet lukken om de 6-2 achterstand te boven te komen, dan wacht degradatie naar de eerste divisie. En bij een degradatie vallen er vaak ontslagen binnen de cluborganisatie, omdat de begroting soms met miljoenen moet worden teruggeschroefd.

"Die druk, die verantwoordelijkheid voel ik al maanden, dus dat is niks nieuws. Maar nu komt het heel dichtbij. Dat is emotioneel voor iedereen binnen de club en ook voor mezelf. Dit is heel pittig. Maar aan de andere kant voelen we ook de steun van iedereen. We gaan er nog een keer alles aan doen. We hebben nog een kans."