Excelsior laat geen spaan heel van ADO en gaat naar finale in play-offs

Directeur schaamt zich kapot

Natascha van Grinsven-Admiraal, algemeen directeur van ADO Den Haag, liet na afloop weten zich "kapot te schamen" voor het gedrag van de fans van haar club. Zij legden de wedstrijd bewust stil door vuurwerk op het veld te gooien.

"Dit is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt", zegt ze. "Dit is het moment om achter je club te gaan staan, en dan maak je de club te schande. We hebben het hele jaar hard gewerkt aan een nieuw ADO Den Haag en dat is in één klap weg."

Van Grinsven-Admiraal belooft de relschoppers "keihard aan te pakken", maar geeft nog niet prijs hoe dat concreet zal gebeuren.