Pro Shots Sigurd Haugen heeft NAC naar 0-1 geschoten

NOS Voetbal • vandaag, 18:27 NAC stoomt met zege bij FC Emmen door naar finale nacompetitie

NAC is doorgestoten naar de finale van van de play-offs om promotie en degradatie. En dat is ten koste gegaan van FC Emmen, dat na de 1-1 van dinsdag in Breda thuis met 3-0 onderuitging tegen de Brabanders.

Om na vijf jaar weer terug te keren op het hoogste niveau moet NAC komende week zien af te rekenen met Excelsior of ADO Den Haag, die later vandaag nog om de tweede finaleplek in de nacompetitie strijden.

NAC had in eigen huis de overwinning in handen, maar liet FC Emmen toch nog terugkomen. De Drentenaren achtten zich daarom kansrijk om de tweestrijd naar zich toe te trekken, maar kwamen al snel bedrogen uit.

Twee snelle goals NAC

Nadat Boy Kemper al een keer tegen de Drentse paal had gekopt, vond in de twaalfde minuut Aime Omgba met een slim passje Sigurd Haugen, die verwoestend uithaalde. Amper bekomen van de schrik kreeg Emmen ook al de 0-2 te slikken, toen Jan Van den Bergh een hoekschop binnenknikte.

ANP Roy Kuijpers haalt uit voor de 0-3

De thuisploeg wist daar bar weinig tegenover te stellen, al had het een steuntje in de rug kunnen krijgen als de VAR kort voor rust strenger was geweest bij een overtreding van Dominik Janosek. De Tsjech ging bovenop de enkel van Emmenaar Mike te Wierik staan, maar arbiter Rob Dieperink haalde slechts geel tevoorschijn.

Na de pauze verzuimde de naast vurende Piotr Parzyszek Brabants balverlies af te straffen. Hoe het ook kan, liet even later Roy Kuijpers zien. Hij probeerde het vanaf een metertje of 35 en zag tot zijn vreugde de bal over doelman Eric Oelschlägel zeilen: 0-3.

Daarmee was de strijd wel gestreden, al had invaller Maarten Pouwels daar misschien nog wat aan hebben kunnen veranderen. Hij had een kwartier voor tijd de hoek voor het uitkiezen, maar kopte recht in de handen van NAC-doelman Pepijn van de Merbel.