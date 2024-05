ANP Jean-Paul van Gastel

NOS Voetbal • vandaag, 16:06 NAC na roerig seizoen dicht bij promotie: 'De puzzel lijkt eindelijk gelegd'

Of er een wonder is verricht in Breda? "Nee", vindt NAC-trainer Jean-Paul van Gastel. Na de 6-2 overwinning van zijn ploeg op Excelsior afgelopen dinsdag is de terugkeer in de eredivisie heel dichtbij.

Zondag is de return in Rotterdam en dan moet promotie definitief veilig worden gesteld. Een maand geleden gaf niemand daar nog een stuiver voor.

Heel Breda maakt zich op voor de eredivisie, maar daar is vrijdagmorgen op het trainingscomplex in Zundert weinig van te merken. Er staat geen enkele supporter langs de lijn voor een laatste aanmoediging. "Ik wil dat er rust is en blijft rondom het trainingscomplex. We hebben er dus voor gekozen om de rust te bewaren op Zundert", vertelt Van Gastel.

Roerig seizoen

Rust. Dat is juist het woord dat totaal niet bij NAC past dit seizoen. Al na vijf wedstrijden werd trainer Peter Hyballa op straat gezet. Dit omdat de situatie op de werkvloer soms als 'onveilig' werd beschouwd, zei technisch directeur Peter Maas in het AD.

Eind september nam Van Gastel, als geboren Bredanaar, het heft in handen. Hij ging voor de groep staan, terwijl het sportief niet goed ging en het ook bestuurlijk een rommeltje was. Het avontuur van Van Gastel leek van korte duur.

In januari wilde de Turkse topclub Besiktas Giovanni van Bronckhorst aanstellen als trainer en Van Gastel als assistent, maar NAC gaf geen toestemming aan de trainer om te vertrekken.

ANP Van Gastel en Van Bronckhorst werkten eerder samen bij Feyenoord

Van Gastel bleef dus, maar gaf half maart te kennen dat hij toch gaat vertrekken uit Breda. "Ik heb ambitie in het buitenland. Dat heeft niks met deze club te maken. Achter die beslissing sta ik nog steeds, of we nou gaan promoveren of niet", zegt hij nu.

Van Gastel wil niet terugkijken

Dat NAC nog kan promoveren dit jaar is een klein wonder te noemen. Sportief gezien ging het lang niet goed, niemand gaf in april een stuiver voor een mogelijke promotie voor NAC. Er werd zelfs gesproken over een ontslag van Van Gastel.

Maar de trainer bleef en belandde in de play-offs, al was dat op het nippertje. De club werd achtste met een doelsaldo dat slechts drie doelpunten beter was dan dat van concurrent MVV.

Maar terugkijken op het seizoen wil de trainer van NAC niet. "Daar heb ik geen zin in. We spelen nog één wedstrijd en dan vertel ik wat er allemaal is gebeurd. We hebben eerst onze focus op zondag."

'Puzzel is gelegd'

Die focus die NAC de laatste weken heeft, is de juiste, zo bleek wel. In de play-offs om promotie gaat het tot nu toe erg voor de wind en eredivisie lonkt. Alsof een wonder heeft plaatsgevonden.

"Nee, er zijn geen wonderen verricht", zegt Van Gastel. "We zijn hier al het hele jaar mee bezig, maar sinds de wedstrijd tegen Roda JC (eerst duel in play-offs, red.) lijkt de puzzel gelegd."

Wat het voor de trainer betekent als hij na zo'n jaar promotie veiligstelt? "Zover is het nog niet", is zijn passende antwoord.