Reuters Carlo Ancelotti wordt gejonast na het winnen van Champions League

NOS Voetbal • morgen, 00:04 Ancelotti danst, Ancelotti de lucht in: vijfde Champions League voor Italiaanse coach

Carlo Ancelotti danste vrolijk en stijlvol mee met zijn spelers op Wembley. Daarna werd hij door de sterren van Real Madrid liefdevol gejonast. Het succes van Real is het succes van de 64-jarige Italiaanse coach van Real Madrid.

Weer had hij zaterdagavond wat te vieren. Weer voegde hij een prijs toe aan zijn indrukwekkende palmares. Hij veroverde voor de vijfde keer de Champions League. Met AC Milan deed hij dat al in 2003 en 2007 en met Real eerder in 2014 en 2022.

"Het went nooit", zei Ancelotti. "Het is een droom die verdergaat."

'Het was moeilijk, heel moeilijk'

Geen trainer won zo vaak de Champions League als Ancelotti. Zijn achtervolgers zette hij zaterdag op een grotere achterstand. Bob Paisley, Zinedine Zidane en Pep Guardiola pakten de Champions League/Europa Cup ieder drie keer.

AFP Carlo Ancelotti

Real versloeg Borussia Dortmund in de finale van 2024 met 2-0. Na een mindere tweede helft sloegen de Spanjaarden in de tweede helft toe.

"Het was moeilijk, heel moeilijk, moeilijker dan verwacht. In de eerste helft waren we een beetje lui en leden we veel balverlies. We verdienden het niet met een gelijke stand te gaan rusten. Ze konden spelen zoals ze wilden. In de tweede helft werden we beter. Dat is voetbal. We hadden geluk."

'Maatsen heeft ons veel geholpen dit seizoen'

Bij Borussia Dortmund hadden ze ook het gevoel dat er meer in had gezeten. Middenvelder Emre Can zegt dat het zeer veel pijn doet dat deze finale verloren is gegaan. "Wij waren tot de 1-0 duidelijk het betere team. Madrid had geen enkele kans en wij speelden zeer geconcentreerd. Op het moment dat zij scoren, kunnen ze het spel spelen dat ze zo graag willen spelen. Helaas geven we daarna ook nog een tweede treffer weg."

Die tweede treffer werd weggeven door Ian Maatsen. De 22-jarige voetballer uit Vlaardingen speelde een bal bij Jude Bellingham in de voeten. De Engelsman stelde uiteindelijk Vinícius Júnior in staat om de 2-0 te maken.

"Ik verwijt hem niks", zei Dortmund-aanvaller Niclas Füllkrug na afloop tegen de NOS. "Er is een reden waarom wij vanavond in de finale stonden. Hij heeft ons veel geholpen dit jaar. Hij is een jonge speler en daar horen fouten bij. Hij zal deze ervaring meenemen naar de toekomst en ik hoop dat hij nog een nieuwe kans krijgt in een Champions League-finale."