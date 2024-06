NOS Indiërs in de rij om te stemmen

NOS Nieuws • vandaag, 15:49 In verzengende hitte maakt India zich op voor apotheose verkiezingen

De verzengende hitte van de afgelopen dagen heeft even plaatsgemaakt voor een drukkende warmte in Varanasi. In de Noord-Indiase stad is het voor het eerst sinds tijden een beetje bewolkt. Dat is fijn, omdat hier vandaag tienduizenden mensen stemmen voor de laatste ronde van de Indiase parlementsverkiezingen.

In de afgelopen zes weken waarin extreme hitte een onverwacht grote rol speelde, raakten niet alleen kiezers oververhit - ook de emoties bij premier Modi kookten soms over.

Speciale dag

Aan de oever van de heilige rivier de Ganges vult Maltie een kleine goudkleurige pot met water. De zon is net op. Met dit ritueel eert Maltie de Ganges want vandaag is een speciale dag, legt ze uit.

"Ik ben vroeg opgestaan zodat ik een gebed kan doen voordat ik zo meteen ga stemmen." Hoewel het bewolkt is, tikt de thermometer al vroeg in de ochtend de 40 graden aan. Om zich te wapenen tegen de hitte heeft ze een paraplu meegenomen en een sjaal om haar huid te bedekken.

Hitterecord

Begin deze week werd met 49,9 graden het hitterecord in hoofdstad New Delhi gebroken. Wetenschappers waarschuwen al langer dat het Zuid-Aziatisch subcontinent steeds vaker te maken krijgt met hittegolven.

Tijdens deze verkiezingen werd duidelijk hoe moeilijk het is om met dit soort temperaturen om te gaan. Hoewel er noodmaatregelen zijn getroffen heeft de hitte nu al aan 33 mensen het leven gekost. Veel van de slachtoffers waren verkiezingsmedewerkers of kiezers die in de rij stonden om hun stem uit te brengen.

Eerste exitpolls Op basis van de eerste exitpolls lijkt premier Modi een meerderheid te behalen bij de verkiezingen. Zijn regeringspartij zou meer dan 350 zetels binnenhalen in het 543 zetels tellende parlement. De grootste oppositiepartij, de Congrespartij, heeft op basis van de eerste exitpolls 120 zetels behaald. In India zitten de exitpolls er nog weleens naast omdat het in het grote en diverse land lastig is een goed beeld te krijgen. De afgelopen weken mochten bijna een miljard mensen hun stem uitbrengen in het land.

Ekta Singh van The Climate Agenda, een groep klimaatactivisten uit Varanasi, is kritisch over het organiseren van verkiezingen op dit moment in het jaar. "Zo veel mensen hebben gevraagd om deze verkiezingen uit te stellen, maar de regering wil een snelle overwinning en denkt niet na over de gevolgen voor de mensen."

In eerdere fases van de verkiezingen heeft de verkiezingscommissie de openingstijden van de stemlokalen aangepast zodat mensen op het heetste deel van de dag niet naar buiten hoefden om te stemmen. In Varanasi wordt vandaag gewoon tussen 07.00 en 17.00 uur gestemd. Mensen staan daarom al vroeg in de rij.

"Ik doe het uit liefde voor Modi. Het is al dagen heet in Varanasi, maar ik ga gewoon stemmen," zegt een van de mannen die ruim voor 07.00 uur al in de rij staat bij het stemlokaal.

Modi-factor

In Varanasi is de steun voor premier Modi groot. Vanuit deze stad neemt hij deel aan de verkiezingen. In 2019 stemde meer dan 60 procent van de kiezers hier op hem.

Hoewel reclame maken voor politieke partijen verboden is, is Modi hier duidelijk op straat aanwezig. Sommige huizen hebben een sticker op de deur met het gezicht van Modi. 'Ik ben familie van Modi', staat er in het Hindi. Aan de kant van de weg wapperen oranje vlaggen, de kleur van regeringspartij BJP.

NOS Indiërs stemmen in de hitte

Voorafgaand aan de verkiezingen liet Modi weten niet tevreden te zijn met minder dan 400 zetels voor de Nationale Democratische Alliantie die de BJP leidt. Tegenstanders vrezen dat 400 zetels de alliantie genoeg macht geven om grondwetswijzigingen door te voeren.

Toen de verkiezingsopkomst mede door de hitte in eerste instantie toch wat leek tegen te vallen, werd de toon van Modi aanvallender. In een campagnespeech noemde hij Indiase moslims 'infiltranten'. En de grootste oppositiepartij, de Congrespartij, zou als ze eenmaal aan de macht zijn de rijkdommen van de hindoes aan de moslims willen geven.

Het leidde tot veel ophef onder zijn tegenstanders. Maar als je met BJP-aanhangers in Varanasi praat, hebben zij het vooral over de inzet van Modi om van India een economische wereldmacht te maken.

"De huidige regering laat mensen dromen over een nieuw India, maar dat is geen groen India", stelt Ekta Singh vast. Mensen stemmen graag voor meer snelwegen en grotere winkelcentra. Ook als ze daarvoor in bijna 50 graden naar het stemhokje moeten gaan.