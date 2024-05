AFP

NOS Nieuws • vandaag, 12:00 Hitterecord van 52,3 graden in India, ook stroomrecord vanwege gebruik airco's

In India is de hoogste temperatuur ooit gemeten, namelijk 52,3 graden in New Delhi. In de stad kwam een 40-jarige fabrieksmedewerker om het leven door de hitte, schrijft The Indian Express.

Ook het stroomverbruik stijgt naar recordhoogte, omdat mensen verkoeling zoeken door bijvoorbeeld airconditioners en ventilatoren aan te zetten. Volgens de nationale netbeheerder waren er daardoor in de avonden af en toe stroomtekorten in bepaalde plaatsen vanwege gebrek aan zonne-energie. Overdag kan wel aan de vraag worden voldaan.

Het vorige hitterecord van India stond op 51 graden. Dat werd in 2016 genoteerd in de woestijn van de deelstaat Rajasthan. Woensdag werd het record gebroken in de miljoenenstad NewDelhi. De meting is zo hoog dat meteorologen zich afvroegen of de meetapparatuur wel deugde.

Noord-India kampt al wekenlang met een hittegolf. In India is daar sprake van als de temperatuur boven de 45 graden komt. Door de extreme hitte zijn scholen in verschillende delen gedwongen om de deuren te sluiten.