Minstens 16 doden door regenval in Bangladesh en India

Remal kwam gisteravond aan land met windsnelheden tot 135 kilometer per uur. Zeker tien mensen kwamen om in Bangladesh, zei het hoofd rampenbestrijding tegen persbureau Reuters. "Mensen zijn meestal erg terughoudend om hun vee en huizen te verlaten om naar cycloonschuilplaatsen te gaan", zei hij. "Ze wachten tot het laatste moment en dan is het vaak te laat."

Miljoen mensen in schuilplaatsen

In de stad Kolkata (voorheen Calcutta) in West-Bengalen was er veel overlast door hevige regen. Vluchten vanuit de stad zijn weer hervat en de treindiensten in de voorsteden in de deelstaat zijn weer hersteld nadat die gisteren waren stilgelegd.