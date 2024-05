Nederlands marineschip koos gevoelige route door Straat van Taiwan

Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Tromp is deze week door de Straat van Taiwan gevaren. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marine desgevraagd aan de NOS. Het bevaren van die zeestraat ligt gevoelig, want China claimt die.

Het bevaren van die route betekent een opvallende verandering in Nederlands beleid: in 2021 werd de Straat van Taiwan nog vermeden door het Nederlandse marineschip Evertsen. Nederland moest China niet onnodig provoceren, werd geredeneerd.

"De vaarperiode in de Zuid-Chinese Zee is goed verlopen", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marine. Het marinefregat is momenteel bezig met een tocht langs verschillende havens van Aziatische bondgenoten.