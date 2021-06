Spanningen Zuid-Chinese Zee nemen toe, Indonesische vissers merken dat elke dag

De spanningen rond de Zuid-Chinese Zee gaan veel verder dan alleen visserij. Olie, handel en militaire macht: de belangen zijn er groot. Aangrenzende landen willen van de zee profiteren. Zo zijn onder de zeebodem aardoliereserves gevonden, waar veel geld aan te verdienen valt. En ook als het gaat om internationale handel is de Zuid-Chinese Zee belangrijk. De helft van de wereldwijde olietransport gaat er namelijk doorheen.

En daarom is de vraag van wie het water is, zo cruciaal. Volgens Peking is het duidelijk: vrijwel de hele zee, inclusief eilanden, is onderdeel van China. Kort na de Tweede Wereldoorlog tekende het land de zogeheten 9-strepenlijn op. Het gebied dat binnen die lijn valt, is volgens de Chinezen nog altijd van hen.

Waar die lijn precies loopt en hoe China zich opstelt, zie je in deze video: