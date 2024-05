China: tweedaagse strafoefeningen rond Taiwan voorbij

China zegt dat de militaire oefeningen in de buurt van Taiwan voorlopig voorbij zijn. De afgelopen twee dagen bootsten de Chinezen allerlei aanvallen na in de wateren rondom het eiland dat door China als een afvallige provincie wordt beschouwd.

Chinese militaire vliegtuigen

Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie overschreden gisteren 46 Chinese militaire vliegtuigen de middenlijn van de Straat van Taiwan. Die lijn gold voorheen als de onofficiële grens tussen de twee gebieden. Het ministerie zei in totaal 62 Chinese vliegtuigen en 27 marineschepen te hebben gedetecteerd. Eén vliegtuig zou ook over het Bashi-kanaal zijn gevlogen, dat Taiwan van de Filipijnen scheidt.

Slechts weinig landen hebben Taiwan als onafhankelijk land erkend. Ook Nederland en de VS doen dat niet, maar Washington beschouwt Taiwan wel als een cruciale partner. Daarom behoudt het zich het recht voor om in te grijpen als de status quo door China wordt bedreigd.

China voert de afgelopen jaren geregeld grootschalige militaire oefeningen uit in de buurt van Taiwan, maar laat zijn standpunten ook op andere manieren blijken. Zo meldde de exportorganisatie van Guatemala dat meerdere vrachtschepen deze week niet mochten aanleggen in China. Zeven containers met macadamianoten werden geweigerd.

De president van het Midden-Amerikaanse land ziet een verband met de diplomatieke banden die Guatemala onderhoudt met Taiwan. Dat doen wereldwijd maar twaalf landen. "Zoals u weet was de inauguratie van de nieuwe Taiwanese regering, waarmee Guatemala banden heeft, een paar dagen geleden", zei president Arevalo in een vragensessie op TikTok. "Er zou hierover een geschil met China kunnen ontstaan."

Taiwan is niet het enige land in de regio waarmee China in een machtsstrijd is verwikkeld: