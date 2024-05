China houdt strafoefeningen rond Taiwan, Taiwanese leger in staat van paraatheid

Correspondent Sjoerd den Daas:

"De tweedaagse militaire oefening is de eerste reactie op wat Peking ziet als 'separatistische acties' van nieuwbakken president William Lai Tsing-te. Kort na zijn inauguratie zei hij dat de Republiek China, de formele naam van Taiwan, en de Volksrepubliek China niet ondergeschikt zijn aan elkaar. Een 'stevige straf' voor Taiwan, een 'sterke waarschuwing' aan het adres van 'externe krachten', heet het nu dan ook in de staatsmedia. Ook naar de eigen bevolking wil Peking daadkrachtig overkomen: slecht gedrag wordt zwaar bestraft.

Of de woordkeuze van Lai echt veel verschil maakt in de Chinese respons, valt te betwijfelen: het ziet de president als een separatist, die het voor geen cent vertrouwt. Maar zijn woorden vormden een breuk met die van zijn voorganger Tsai Ing-wen. Zij had het vaak over de 'overkant van de Straat' of 'de autoriteiten in Peking', Lai koos in zijn speech meermaals voor 'China'.

Op een door Peking gedeelde kaart is te zien dat het Volksbevrijdingsleger zowel oefent rond de Taiwanese eilandjes voor de kust van China als rond het hoofdeiland van Taiwan. China heeft de druk op het democratische Taiwan de afgelopen jaren fors opgevoerd, waarbij het de oefeningen stapsgewijs intensiveert. Hoe stevig deze oefening zal uitpakken, is afwachten. Maar de naam 'Joint Sword 2024A' doet in ieder geval vermoeden dat er meer oefeningen zullen volgen."