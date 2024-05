U.S. Navy Een beeld van de oefening, de Tromp vaart op de achtergrond

NOS Nieuws • vandaag, 20:34 Nederland neemt deel aan oefening met VS in Zuid-Chinese Zee

Nederland heeft vandaag voor het eerst deelgenomen aan een oefening met de VS in de Zuid-Chinese Zee. Het Marinefregat Zr. Ms. Tromp trok daarbij op met Amerikaanse schepen, meldt de Amerikaanse marine.

Eerder was al duidelijk dat de Tromp vanuit Jakarta koers zou zetten naar Vietnam en de Zuid-Chinese Zee, maar niet bekend was dat het schip zou meedoen aan een oefening met de Amerikanen.

Waar de Tromp actief was en wat er precies is geoefend, is niet bekendgemaakt, alleen dat het gaat om "complexe scenario's om de gezamenlijke paraatheid te verbeteren".

Naast de Tromp deden een Amerikaans militair transportschip, de USNS Wally Schirra, en het kleinere gevechtsvaartuig USS Mobile mee. Ook een Amerikaans squadron torpedobootjagers was bij de oefening betrokken.

Achttiende eeuw

De Amerikaanse marine houdt regelmatig oefeningen in de Zuid-Chinese Zee, vaak met partners in de regio zoals de Filipijnen. Die zijn ook bedoeld om een duidelijk signaal af te geven aan China, dat zijn invloed in de Zuid-Chinese Zee probeert te vergroten.

In een persbericht benadrukken de Amerikanen het belang van de samenwerking. "Een van onze oudste, ononderbroken bilaterale relaties is met Nederland. Die relatie gaat terug tot in de achttiende eeuw", aldus commandant Sean Lewis. "We delen onze toewijding aan het handhaven van stabiliteit en het vrije gebruik van vitale vaarroutes in de Indo-Pacific."

Na de oefening met de Amerikanen gaat de Tromp op weg naar Zuid-Korea en Japan, om daarna aan te sluiten bij een grotere oefening, samen met de VS en andere bondgenoten. Die tweejaarlijkse oefening, Rim of the Pacific (RIMPAC) genaamd, vindt plaats vanuit Hawaï. In totaal doen er 29 landen aan mee.

Correspondent Sjoerd den Daas in Peking: "Waar de Tromp en de Amerikaanse fregatten precies hebben geoefend, en op welke manier, is niet gedeeld. De Zuid-Chinese Zee is groot en geldt als belangrijke handelsroute van en naar Azië, en volgens de internationale wetten zijn landen op de meeste plekken vrij om te varen of oefenen waar ze willen. Voor de Amerikanen geldt de aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee vooral als afschrikking tegen China. Al is het niet met zoveel woorden gedeeld, dat Nederland zich nu juist daar met Amerika laat zien zal door China ongetwijfeld op die manier worden uitgelegd."