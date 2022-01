EU stapt naar Wereldhandelsorganisatie om Chinese boycot van Litouwen

Litouwen besloot vorig jaar de banden met Taiwan juist verder aan te halen. Zo stuurde het tienduizenden doses coronavaccin naar Taiwan en werd er steeds meer gehandeld. Toen Litouwen dus ook nog instemde met de opening van de officieuze ambassade was voor China de maat vol. Er volgde een boycot van Litouwse producten en volgens Litouwen is Chinese multinationals gevraagd hun banden met het land te verbreken.

Volgens de EU overtreedt China hiermee de internationale handelsregels. Hoewel de handel die Litouwen heeft in vergelijking met de rest van de EU niet veel voorstelt, zegt Eurocommissaris Dombrovskis dat de gevolgen niet alleen voor het Baltische land zijn. "Door de handelsketen in Europa merken ook andere EU-landen er wat van." China blokkeert namelijk alle invoer uit Litouwen, ongeacht waar de producten vandaan komen.

'Flinke stap'

Dombrovkis zegt dat het een flinke stap is om bij de Wereldhandelsorganisatie aan te kloppen. Maar de gesprekken met China hebben uiteindelijk niet tot een oplossing geleid. "Onlangs vierde China haar 20 jaar bij de WTO. Hopen dat ze de regels van de WTO nu willen naleven."

De Wereldhandelsorganisatie zal nu in de eerste instantie gaan uitzoeken of en hoe China de handelsregels breekt. Mochten China en de EU er zelf in de tussentijd niet uitkomen, dan zal WTO over een paar maanden een oordeel vellen.