Reuters Een aanhanger van Trump wacht op de uitspraak

NOS Nieuws • vandaag, 05:18 Van 'schijnproces' tot 'niemand boven de wet': reacties op rechtszaak Trump

Republikeinen spreken er schande van dat oud-president Trump schuldig is bevonden in de strafzaak rond het betalen van zwijggeld aan pornoactice Stormy Daniels. Democraten vinden dat het recht heeft gezegevierd.

Direct na de uitspraak van de jury reageerde Trump buiten de rechtbank. In een korte, maar woedende verklaring, noemde hij de beslissing "een schande". Hij zei dat het land "naar de hel gaat". Volgens Trump komt de "echte uitspraak" op 5 november als de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden. Hij heeft voor vanmiddag 17.00 uur Nederlandse tijd een persconferentie aangekondigd.

Zo reageerde Trump na de uitspraak:

0:46 Eerste reactie Trump na horen oordeel jury: 'Dit is een schande'

Stormy Daniels is opgelucht dat het proces voorbij is, zegt haar advocaat in een verklaring die in handen is van de Amerikaanse zender ABC News. "Niemand staat boven de wet en de onbaatzuchtige, hardwerkende dienst van elk van deze juryleden zou moeten worden gerespecteerd en gewaardeerd", zegt de advocaat in de verklaring.

'Dreiging voor democratie'

President Biden liet vlak na de uitspraak op X van zich horen. Volgens hem is er maar één manier om Trump uit het Witte Huis te houden: door te gaan stemmen. Biden zei niets over de uitspraak.

Een woordvoerder van het campagneteam van Biden en vicepresident Harris zegt dat "niemand boven de wet staat". Volgens de woordvoerder dacht Trump altijd dat hij zich "nooit zou hoeven te verantwoorden voor het overtreden van de wet met als doel er zelf beter van te worden". Ook de woordvoerder zegt dat door niet op Trump te stemmen, hij buiten het Witte Huis gehouden kan worden. "Want veroordeeld of niet, Trump zal de Republikeinse kandidaat worden."

"De dreiging die Trump is voor onze democratie is nooit zo groot geweest", vervolgt de woordvoerder. "Hij voert een losgeslagen campagne van wraak en vergelding. Een tweede termijn van Trump als president betekent chaos, het wegnemen van Amerikaanse vrijheden en het aanwakkeren van politiek geweld. De zegsman hoopt dat het "Amerikaanse volk dit in november afwijst".

Scherpe veroordeling

Prominente Republikeinen hebben de uitspraak scherp veroordeeld. Zo sprak senator Marco Rubio van "een politiek schijnproces". Rubio wordt gezien als een mogelijke kandidaat voor het vicepresidentschap onder Trump. Hij noemde de rechter "openlijk pro-Biden" en de aanklachten "absurd". Hij zegt dat de uitspraak al vaststond.

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson spreekt van "een schandelijke dag in de Amerikaanse geschiedenis". "President Trump zal terecht in beroep gaan tegen dit absurde vonnis en hij zal winnen", schrijft hij op X.

Senator Lindsey Graham noemt het rechtssysteem in New York "een grap". Volgens hem is de "doos van Pandora geopend". Hij zegt dat het proces zal worden gezien als "politiek gemotiveerd en oneerlijk".

Republikeins kopstuk Mitch McConnell, die niet bekendstaat als een aanhanger van Trump, is het ook niet eens met de uitspraak. Op X zegt hij te verwachten dat de uitspraak wordt teruggedraaid. "Deze aanklachten hadden überhaupt niet moeten worden ingediend."

Trumps zoon Donald Trump Jr. reageerde kort: "Wat een bullshit". En ook de uiterst rechtse activist Tim Pool had weinig woorden nodig om zijn ongenoegen te uiten: "oorlog".

De hoofdaanklager in de zaak, Alvin Bragg, prees de jury. "Hoewel deze beklaagde uniek is in de Amerikaanse geschiedenis, zijn we op dezelfde manier tot deze rechtszaak en uiteindelijk tot dit vonnis gekomen als bij elke andere zaak die door de deuren van deze rechtbank komt. Door ons te laten leiden door de feiten en de wet, en wel onbevreesd en onpartijdig."

Vervalsing documenten

Trump stond terecht voor het vervalsen van zakelijke documenten om te verhullen dat hij zwijggeld had betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Zij beweert dat ze seks met hem heeft gehad. In aanloop naar de verkiezingen in 2016 zou ze het zwijggeld hebben gehad.

Die betaling is niet strafbaar, het in de boeken zetten als juridische kosten is wel in strijd met de wet. Trump is de eerste oud-president ooit die schuldig is bevonden in een strafzaak.