Ingestorte hellingbanen in parkeergarage Nieuwegein overgeslagen bij inspecties

De hellingen van de parkeergarage in Nieuwegein die afgelopen weekend zijn ingestort zijn niet gecontroleerd tijdens twee inspecties, omdat ze van een ander materiaal zijn gemaakt dan de vloeren van de rest van de garage. Dat blijkt uit een brief van de gemeente aan de gemeenteraad.

Zondagavond kwamen de hellingen van de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis naar beneden. De gemeente zegt in een brief over de huidige stand van zaken dat de parkeergarage tijdens de bouw vanaf 2007 meermaals is geïnspecteerd. De garage werd in 2010 opgeleverd, schrijft RTV Utrecht.