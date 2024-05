NOS Nieuws • vandaag, 22:16 • Aangepast vandaag, 23:46 Deel parkeergarage bij ziekenhuis Nieuwegein ingestort, onduidelijk of er slachtoffers zijn

Bij het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein is een deel van een parkeergarage ingestort. Het gaat om de hellingen waar de auto's op- en afrijden. De veiligheidsregio meldt dat het nog onbekend is of er mensen aanwezig waren in de parkeergarage. "Alle hellingen van de oprij- en afrijbanen zijn ingestort, niet de parkeervakken", meldt de veiligheidsregio.

Hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig, over eventuele slachtoffers is nog niets gemeld. Een specialistisch team van de brandweer betreedt het gebouw om te zien of het veilig is. Hulpdiensten konden de garage nog niet in omdat niet duidelijk is hoe gevaarlijk het is.

De eerste melding over de instorting kwam rond 22.00 uur. Over de oorzaak van de instorting is nog niets bekend. Er is team met een drone ingezet om overzicht te krijgen, evenals speurhonden. Het ziekenhuis roept mensen op X op om niet naar het ziekenhuis te komen.

De betaalde parkeergarage van Q-Park op het terrein van het ziekenhuis heeft zes verdiepingen. Of het druk was in de garage is nog niet bekend. Het ziekenhuis heeft in het weekend bezoekuren tussen 15.00 uur en 20.00 uur.

In 2017 meldde AD dat een onderzoek is gedaan naar de veiligheid van de vloer van de parkeergarage. Dat werd gedaan omdat de garage eenzelfde soort vloer heeft als de parkeergarage die dat jaar instortte bij Eindhoven Airport. Na onderzoek werd geconcludeerd dat de vloer in Nieuwegein veilig was.

