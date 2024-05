RTV Utrecht De parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 19:44 Ziekenhuis Nieuwegein morgen weer open, pendelbussen ingezet

Alle operaties, ingrepen en afspraken in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gaan morgen door. Het ziekenhuis gaat weer volledig open, nadat gisteravond de parkeergarage deels was ingestort. De garage is nog dicht, dus het ziekenhuis roept patiënten op niet met de auto te komen.

Voor personeel is een parkeerruimte geregeld aan de rand van Utrecht, zegt een woordvoerder. "Van daaruit brengt een pendelbus hen naar werk." De extra reistijd is daarmee een half uur. "Niet prettig voor onze medewerkers."

Patiënten die toch met de auto komen, kunnen iets dichter bij het ziekenhuis parkeren: onder winkelcentrum Cityplaza, op zo'n tien minuten lopen van het St. Antonius. "Als we niet allemaal met de auto komen, moet het passen", zegt een woordvoerder. "En voor patiënten die niet goed ter been zijn, regelen we vanaf de parkeergarage van het winkelcentrum ook pendelbussen."

Instorting

Rond 22.00 uur gisteravond kwamen de hellingen van de parkeergarage waar auto's op- en afrijden naar beneden. Er vielen geen slachtoffers. Het is nog onduidelijk wat de instorting veroorzaakte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een verkennend onderzoek begonnen.

Sinds de instorting konden patiënten niet terecht in het ziekenhuis, maar morgen wordt de zorg dus hervat. "Alle operaties en andere ingrepen kunnen we normaal verrichten", aldus de woordvoerder. "We hopen dat een kwart van de patiënten van de poliklinieken op afstand - via videobellen - contact heeft met de dokter."