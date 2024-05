Burgemeester Halsema ondanks verstoringen in gesprek met UvA-demonstranten

Het gesprek met Halsema was georganiseerd door de universiteit , maar werd gisteren om veiligheidsredenen verplaatst naar het stadhuis. Daardoor konden er maar vijftig mensen bij zijn in plaats van de geplande 350. Het gesprek was wel live te volgen via stadsomroep AT5. Buiten het stadhuis was veel politie aanwezig. Een groep mensen kwam daar samen voor een lawaaidemonstratie.