Celstraf en werkstraf voor twee UvA-demonstranten

Een 35-jarige man is vanmiddag veroordeeld tot een maand celstraf voor het vernielen van spullen op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) eerder deze maand. Hij kreeg ook een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De man sloeg onder meer beeldschermen kapot in het gebouw van de UvA. Dat werd vastgelegd op camerabeelden.

Snelrecht

Vandaag dienden drie snelrechtzaken rond de studentenprotesten. Vanaf 6 mei werd er dagenlang geprotesteerd op universiteiten, ook in Amsterdam. De betogers willen dat de universiteiten de banden met Israëlische organisaties verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Op verschillende plekken werden vernielingen aangericht.

Stenen gooien

Een man (33) uit Amsterdam is veroordeeld tot 30 uur werkstraf omdat hij stenen gooide naar de politie tijdens de bezetting van het Binnengasthuisterrein.

Volgens zijn advocaat had de Syrisch-Palestijnse man tijdens de demonstratie alleen geholpen als vrijwilliger door koffie en thee te schenken aan de demonstranten. De rechter gaat mee met de verklaring van de agent, schrijft NH .

"Na aanvullende vragen aan deze agent is er een gedetailleerd verhaal uitgekomen. Dat is een geloofwaardig verhaal en er staan heldere foto's van u in het dossier", zei ze.