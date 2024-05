Wekdienst 30/5: Ontmanteling WO II-bom in Rotterdam • Informele NAVO-bijeenkomst

Goedemorgen! Vandaag wordt de uitslag van de parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika verwacht. En in Rotterdam wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld, waardoor 1100 mensen hun huis uit moeten.

Eerst het weer: het wordt wisselend bewolkt met enkele buien, die vooral vanmiddag in het binnenland met hagel en onweer gepaard kunnen gaan. Tussendoor is er ruimte voor wat zon. Er staat een matigewest- tot zuidwestenwind.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Bij een grote internationale politieactie is belangrijke infrastructuur van ransomware-criminelen platgelegd. In Nederlandse datacentra heeft de politie tientallen servers in beslag genomen. Daarop draaiden programma's om in te breken bij bedrijven, waarna afpersers hun data konden vergrendelen.