LivefromIceland.IS/Reuters

vandaag, 17:00 Weer vulkaanuitbarsting op IJslands schiereiland, bevolking geëvacueerd

Voor de vijfde keer sinds december is een vulkaan op het IJslandse schiereiland Reykjanes, in het zuidwesten van het land, uitgebarsten. Volgens lokale media heeft de politie de noodtoestand afgekondigd en heeft de burgerbescherming opdracht gegeven voor evacuaties in het dorp Grindavík en omliggende gebieden.

De beroemde thermale spa Blue Lagoon is ook ontruimd. Hoeveel mensen geëvacueerd zijn, is nog onduidelijk. Het gaat naar schatting om zeven- tot achthonderd mensen.

De plek van de uitbarsting ligt ten noordoosten van Grindavík. De meteorologische dienst meldt dat er lava uit een kilometer lange scheur spuit. Die lava bereikt hoogtes van zo'n 50 meter, ook lijkt de scheur groter te worden.

Op beelden valt te zien hoe hoog de lava komt:

0:29 Opnieuw grote vulkaanuitbarsting op IJsland

Dat een vulkaan opnieuw uitbarst, is voor veel wetenschappers in het land geen verrassing. Die waarschuwden al dat er de komende decennia of misschien zelfs eeuwen erupties zullen zijn.

Het vliegverkeer heeft tot nu toe geen last van de uitbarsting. Het is nog niet duidelijk of er infrastructuur of gebouwen beschadigd zijn.

Bij vorige erupties werden huizen verwoest en knapten verwarmingsbuizen. Daardoor zaten 20.000 mensen een tijdlang in de kou.