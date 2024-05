Nederlandse volleybalsters verliezen in Nations League van China

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League verloren van China. De eerste set werd nog overtuigend gewonnen (25-21), maar de drie sets daarna gingen allemaal naar de steeds sterker spelende Chinezen (23-25, 23-25, 21-25).

Deze week werkt Nederland in totaal vier Nations League-duels af in het Chinese Macau. Oranje speelt verder nog tegen Brazilië (30 mei), de Dominicaanse Republiek (31 mei) en Frankrijk (2 juni).

Later in juni volgen nog vier Nations League-duels die worden afgewerkt in Fukuoka, Japan.