Wekdienst 29/5: Koeman maakt EK-selectie bekend • Zwijggeldzaak Trump

Goedemorgen! In de zwijggeldzaak tegen oud-president Trump gaat de jury in beraad. En bondscoach Ronald Koeman maakt bekend welke 26 spelers er naar het EK voetbal gaan.

Eerst het weer: via het oosten trekt de regen weg, daarna wisselen wolken, opklaringen en enkele buien met kans op onweer en hagel elkaar af. De maxima liggen tussen 16 en 18 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt het vanuit het westen droger.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

De economische emancipatie van vrouwen is nog niet voltooid. Nog altijd is een groter deel van de Nederlandse mannen dan van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig, blijkt uit een studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Hij studeerde ooit in Nijmegen en is nu beoogd premier: Dick Schoof. Om een beeld te krijgen van de man die ons land moet gaan leiden, spraken we met studievriend Martijn Bakker en gingen we langs bij zijn oude universiteit in Nijmegen.