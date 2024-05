Reuters Garry Conille in Port-au-Prince in 2023

NOS Nieuws • vandaag, 03:34 Oud-premier Conille benoemd tot leider tijdelijke regering Haïti

Garry Conille is benoemd tot nieuwe premier van Haïti. Hij is door de overgangsraad van Haïti aangewezen, meldt de voorzitter van de raad op X. Conille was sinds januari 2023 regionaal directeur van Unicef voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en was eerder van oktober 2011 tot mei 2012 premier van Haïti onder de toenmalige president Michel Martelly.

Hij vervangt Michel Patrick Boisvert, die benoemd werd tot interim-premier nadat Ariel Henry eind april per brief officieel aftrad. Henry verbleef sinds eind februari noodgedwongen in Puerto Rico. Hij kondigde in maart al aan zijn functie te zullen neerleggen als er een overgangsraad en een interim-premier was aangesteld. Het idee voor zo'n tijdelijke regering kwam van de gemeenschap van Caribische landen, Caricom.

De overgangsraad heeft een mandaat tot 7 februari 2026. Op die datum moet een nieuwe president worden beëdigd. Voor die tijd moeten verkiezingen worden uitgeschreven en een nieuwe kiescommissie worden aangesteld. De raad mag ook helpen bepalen hoe de plannen van een nieuwe regering eruit moeten zien.

De overgangsraad bestaat uit negen mensen. Zij vertegenwoordigen de grootste politieke partijen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Zeven leden mogen stemmen en twee zijn waarnemer. De leden hebben drie prioriteiten: veiligheid, constitutionele en institutionele hervormingen en verkiezingen.

Bendegeweld en armoede

Raadslid Louis Gérald Gilles vertelde aan persbureau AP dat zes van de zeven raadsleden met stemrecht voor Conille hebben gekozen. Hij zei dat één lid, Laurent St. Cyr, niet in Haïti was en daarom niet stemde.

Haïti gaat nog altijd gebukt onder bendegeweld en armoede. Eerder dit jaar kwam het tot een geweldsexplosie: gewapende bendes namen de internationale luchthaven over en stichtten in de hoofdstad Port-au-Prince brand in onder meer politiebureaus en ziekenhuizen. Ook vielen ze twee gevangenissen van het land binnen, waar ze ruim 4000 gevangenen bevrijdden.

Misbruikschandalen

Een grote Keniaanse politiemacht staat op het punt om een internationale veiligheidsmissie te beginnen in Haïti. Zo'n duizend Keniaanse agenten moeten de orde herstellen in het land. Wanneer de missie daadwerkelijk start is onduidelijk.

Het is niet voor het eerst dat een VN-veiligheidsmissie afreist naar Haïti. De vorige missie, van 2004 tot 2017, werd geleid door Brazilië. Criminaliteit werd succesvol aangepakt, maar er waren ook misbruikschandalen door VN-soldaten en een enorme cholera-uitbraak, waarbij zeker 2000 mensen omkwamen. Buitenlandse interventies liggen dan ook zeer gevoelig bij de Haïtianen.