BBC: 'Sextortiontips te koop op social media'

Criminelen verkopen op sociale media handleidingen over hoe je mensen kunt afpersen met naaktfoto's en seksvideo's. Dat meldt de BBC na eigen onderzoek. In de handleidingen wordt uitgelegd hoe je je online voor moet doen als jonge vrouw en slachtoffers te misleiden om seksueel expliciet materiaal te sturen en ze vervolgens te kunnen chanteren. Dat staat bekend als sextortion.

In de handleidingen die volgens de BBC openlijk te koop worden aangeboden in online video's, wordt gedetailleerd beschreven hoe je niet-traceerbare telefoonnummers instelt, valse sociale media-profielen aanmaakt en veilige betaalmethoden gebruikt. Ook wordt er door de chanteurs opgeschept over het aantal mensen dat ze hebben afgeperst. Ook zou één afperser hebben gezegd dat hij "elke vrijdag" werd betaald door een slachtoffer.

Gianni de W.

De onderzoekers ontdekten dat het afgelopen jaar één op de acht kinderen slachtoffer is geworden van het zonder toestemming maken, delen of vertonen van seksueel getinte afbeeldingen en video's. Datzelfde geldt voor uitlokking, ongewenste sexting en verzoeken om seksuele handelingen te verrichten: ook daar is één op de acht kinderen wereldwijd slachtoffer van geworden in de afgelopen twaalf maanden.