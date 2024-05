ANP XTRA Onderzoek online kindermisbruik

NOS Nieuws • vandaag, 13:51 'Wereldwijd 1 op 8 kinderen slachtoffer van online misbruik'

Naar schatting meer dan 300 miljoen kinderen wereldwijd zijn afgelopen jaar slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting en seksueel online misbruik. Dat stelt het Childlight Global Child Safety Institute van de Schotse Universiteit van Edinburgh.

De onderzoeksgroep publiceerde vandaag een eerste wereldwijde schatting van de omvang van het probleem. De onderzoekers ontdekten dat het afgelopen jaar één op de acht kinderen slachtoffer is geworden van het zonder toestemming maken, delen of vertonen van seksueel getinte afbeeldingen en video's.

Datzelfde geldt voor uitlokking, ongewenste sexting en verzoeken om seksuele handelingen te verrichten: ook daar is één op de acht kinderen wereldwijd slachtoffer van geworden in de afgelopen twaalf maanden. Andere misdrijven zijn sextortion, waarbij de dader geld vraagt in ruil voor het privé houden van seksueel getinte beelden, tot het misbruiken van AI-technologie voor deepfake video's en foto's

Elke seconde een melding

"Het betreft een wereldwijde pandemie die veel te lang verborgen is gebleven. Het komt in elk land voor, het groeit exponentieel en het vereist een wereldwijde reactie", zegt directeur van het onderzoeksinstituut Paul Stanfield over de ernst van het probleem. "Materiaal van kindermisbruik is zo wijdverspreid dat bij waakhonden en politieorganisaties gemiddeld elke seconde wel een melding binnenkomt over zulke bestanden."

Vooral kinderen in de Verenigde Staten hebben een hoog risico om slachtoffer van online misbruik te worden. Het onderzoek stelt dat één op de negen mannen in de VS op een bepaald moment kinderen online heeft lastiggevallen. Veel mannen zouden zelfs in staat zijn kinderen fysiek te misbruiken als dat geheim kan worden gehouden, ontdekten de onderzoekers.

Het instituut in Schotland presenteert voor het eerst hun bevindingen in het onderzoek naar online kindermisbruik. Ze benadrukken dat het onderzoek nog lang niet is afgerond, maar dat ze vanwege de ernst en de impact van online kindermisbruik niet "willen wachten met het presenteren van het perfecte beeld".