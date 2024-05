Celstraf voor Noordwijker (37) die tientallen meisjes online misbruikte

In samenwerking met

Een 37-jarige man uit Noordwijk moet drie jaar de cel in voor het online misbruiken van tientallen tienermeisjes. De man krijgt ook nog een jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Michael L. ging volgens de rechter vijf jaar lang berekenend en georganiseerd te werk. In totaal werden achttien slachtoffers tussen de 12 en 15 jaar geïdentificeerd. L. zette onder meer neppe winacties op via sociale media om naaktfoto's en video's van tienermeisjes af te dwingen. De meisjes dachten bijvoorbeeld dat ze schoenen of een telefoon konden winnen.