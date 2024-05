ANP Rechtbanktekening van Ibrahim A.

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 19:53 24 aangiften tegen 'modellenscout' die jonge slachtoffers digitaal misbruikte

24 meisjes hebben inmiddels aangifte gedaan tegen een 26-jarige man uit Den Haag die onlangs is opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. Dat bleek vanmiddag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag. Ibrahim A. deed zich voor als modellenscout en misbruikte meisjes tussen de 6 en 14 jaar oud online.

De man werd op 6 februari aangehouden. Op zijn computer werden zeker 3000 kinderpornografische bestanden gevonden. De Hagenaar legde ook al een bekentenis af, schrijft Omroep West.

Het misbruik speelde van januari 2021 tot juni vorig jaar. De verdachte deed zich voor als een jonge vrouw die werkte voor een modellenbureau. A. begon met onschuldige gesprekken met de jonge meisjes maar werd daarna dwingender. Hij haalde de slachtoffers over om ontuchtige handelingen met zichzelf uit te voeren en dit te filmen.

België

De zaak kwam in januari 2022 aan het licht toen een Belgische vader van een 9-jarig meisje het misbruik ontdekte en aangifte deed. De Belgische politie traceerde het IP-adres van de verdachte tot in Nederland en vroeg de Nederlandse politie om hulp. Die nam het onderzoek vervolgens over.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de man van ontucht en het bezit van kinderporno, bleek op de eerste zitting. Op de voorlopige dagvaarding staan negen slachtoffers genoemd, maar volgens de officier van justitie zijn er inmiddels al 24 slachtoffers geïdentificeerd.

De politie is nog altijd bezig met het identificeren van meer slachtoffers, zei de officier van justitie. "Dat is een immense klus." De politie verwacht hier nog tot augustus mee bezig te zijn.

'Verslaafd'

De verdachte zal de politie daarbij helpen, verklaarde de officier van justitie. Tegen de politie zei hij dat hij verslaafd is aan sexting, ofwel het versturen van seksueel getinte berichtjes of foto's of filmpjes van jezelf. De man wordt nog psychiatrisch onderzocht.

"Ik vind het moeilijk om de juiste woorden te vinden om mijn excuus over te brengen", zei A. vandaag in de rechtbank. "Ik hoop dat er voor slachtoffers een eind is gekomen aan een periode van angst."